Le Figaro: «один против всех» — оставшийся без советников Макрон не спешит обзаводиться новыми
Эммануэля Макрона называли «президентом, который правит в одиночестве» с первых дней после его избрания на пост главы страны, напоминает Le Figaro. Однако в последние недели «одиночная одиссея» лидера Франции стала как никогда ощутимой, замечает издание.
«Это одиночество ощущается почти физически в стенах Елисейского дворца, четвёртый этаж которого отныне опустел», — пишет газета. Именно здесь, под кабинетом президента, в который можно подняться по узкой лестнице, ещё недавно обитал самый ближний круг советников Макрона, составлявших «отряд победителей» выборов 2017 года. Спустя два года почти все они покинули свои посты.
Последним в минувший понедельник свой офис покинул «загадочный» советник президента по особым поручениям Измаэль Эмельен, являвшийся доверенным лицом Макрона с 2014 года. По утверждению «злых языков», его уход связан с делом другого бывшего советника — Александра Беналлы, в отношении которого ведётся расследование. Алексис Колер, «правая рука» президента и генеральный секретарь Елисейского дворца, также недавно «собрал вещи». Пустуют кабинеты пиар-советника президента Сильвэна Форта, советника по оргвопросам и цифровым проектам Фабриса Обера. Политический советник Макрона Стефан Сежурне также покинул офис в Елисейском дворце, как и один из солдат «старой гвардии», пресс-секретарь Бенжамен Гриво.
При этом, как отмечает издание, глава государства совсем не торопится искать замену ушедшим. «Эммануэль Макрон осознал, что он сам свой лучший пиарщик», — признаётся один из приближённых президента. Он сам обеспечивает «многочасовые шоу» перед телекамерами, позволяющие ему восстановить позиции в опросах общественного мнения. Он сам приковывает к себе внимание и становится предметом споров. «Кажется, он мечтает о бесконечном публичном выступлении, где он продемонстрировал бы своё владение предметом, обсуждая всё на свете разом: от бурых медведей до токсичных веществ в «Тампаксе», — иронизирует источник газеты.
Это замечание не далеко от истины, считает Le Figaro. Глава государства сделал своим правилом разбираться во всех вопросах, с которыми ему приходится сталкиваться. «Эммануэль Макрон за всем следит, всё видит и всё контролирует», — отмечается в статье. Многочисленные источники издания регулярно рассказывают о том, как вопросы президента о мелких региональных делах заставали их врасплох. По словам очевидцев, от критики и замечаний главы государства не ускользнул практически ни один член правительства, включая самых успешных.
При этом некоторые отмечают, что в рабочем расписании президента появляется всё больше дыр, заполняемых встречами за закрытыми дверями. «Он всё меньше встречается с министрами и технократами. Он вносит разнообразие в свои источники информации», — рассказывает один из представителей ближнего круга Макрона.
Как напоминает газета, в октябре прошлого года член Социалистической партии Сеголен Руаяль уже критиковал Макрона за «всё более единоличную власть, осуществляемую с помощью всё более ограниченного круга приближённых». Спустя полгода этот круг стал ещё более узким. И кажется, самого президента это волнует в последнюю очередь, замечает издание. «На сегодняшний день он продолжает полагаться на инстинкт. Он один против всех».