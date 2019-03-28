Le Figaro: «один против всех» — оставшийся без советников Макрон не спешит обзаводиться новыми

Почти все советники Эммануэля Макрона, находившиеся возле президента со времён победы на выборах 2017 года, сегодня покинули свои посты, сообщает Le Figaro. При этом искать замену ушедшим глава Франции не спешит, предпочитая выступать с позиции «один против всех». Президент, которого часто критикуют за единоличное правление, сегодня одинок как никогда, заключает издание.

Эммануэля Макрона называли «президентом, который правит в одиночестве» с первых дней после его избрания на пост главы страны, напоминает Le Figaro. Однако в последние недели «одиночная одиссея» лидера Франции стала как никогда ощутимой, замечает издание.

«Это одиночество ощущается почти физически в стенах Елисейского дворца, четвёртый этаж которого отныне опустел», — пишет газета. Именно здесь, под кабинетом президента, в который можно подняться по узкой лестнице, ещё недавно обитал самый ближний круг советников Макрона, составлявших «отряд победителей» выборов 2017 года. Спустя два года почти все они покинули свои посты.

Последним в минувший понедельник свой офис покинул «загадочный» советник президента по особым поручениям Измаэль Эмельен, являвшийся доверенным лицом Макрона с 2014 года. По утверждению «злых языков», его уход связан с делом другого бывшего советника — Александра Беналлы, в отношении которого ведётся расследование. Алексис Колер, «правая рука» президента и генеральный секретарь Елисейского дворца, также недавно «собрал вещи». Пустуют кабинеты пиар-советника президента Сильвэна Форта, советника по оргвопросам и цифровым проектам Фабриса Обера. Политический советник Макрона Стефан Сежурне также покинул офис в Елисейском дворце, как и один из солдат «старой гвардии», пресс-секретарь Бенжамен Гриво.

При этом, как отмечает издание, глава государства совсем не торопится искать замену ушедшим. «Эммануэль Макрон осознал, что он сам свой лучший пиарщик», — признаётся один из приближённых президента. Он сам обеспечивает «многочасовые шоу» перед телекамерами, позволяющие ему восстановить позиции в опросах общественного мнения. Он сам приковывает к себе внимание и становится предметом споров. «Кажется, он мечтает о бесконечном публичном выступлении, где он продемонстрировал бы своё владение предметом, обсуждая всё на свете разом: от бурых медведей до токсичных веществ в «Тампаксе», — иронизирует источник газеты.

Это замечание не далеко от истины, считает Le Figaro. Глава государства сделал своим правилом разбираться во всех вопросах, с которыми ему приходится сталкиваться. «Эммануэль Макрон за всем следит, всё видит и всё контролирует», — отмечается в статье. Многочисленные источники издания регулярно рассказывают о том, как вопросы президента о мелких региональных делах заставали их врасплох. По словам очевидцев, от критики и замечаний главы государства не ускользнул практически ни один член правительства, включая самых успешных.

При этом некоторые отмечают, что в рабочем расписании президента появляется всё больше дыр, заполняемых встречами за закрытыми дверями. «Он всё меньше встречается с министрами и технократами. Он вносит разнообразие в свои источники информации», — рассказывает один из представителей ближнего круга Макрона.

Как напоминает газета, в октябре прошлого года член Социалистической партии Сеголен Руаяль уже критиковал Макрона за «всё более единоличную власть, осуществляемую с помощью всё более ограниченного круга приближённых». Спустя полгода этот круг стал ещё более узким. И кажется, самого президента это волнует в последнюю очередь, замечает издание. «На сегодняшний день он продолжает полагаться на инстинкт. Он один против всех».