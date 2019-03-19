LCI: от заката до рассвета — Макрон провёл на дебатах рекордные восемь часов

Эммануэль Макрон поставил личный рекорд, проведя дебаты продолжительностью 8 часов 10 минут, пишет LCI. В рамках мероприятия французский лидер встретился с представителями интеллектуальной элиты страны, прокомментировал протесты, а также постарался развеять сомнения приглашённых относительно своей внутренней политики и реформ.
До двух часов ночи президент Франции защищал свои реформы и внутриполитические решения на общенациональных дебатах с 64 представителями интеллектуальной элиты страны, сообщает LCI.
Мероприятие состоялось в Елисейском дворце в понедельник 18 марта и продлилось 8 часов 10 минут — личный рекорд Макрона. Во время обсуждений президент постарался развеять сомнения соотечественников относительно его реформ, главным образом касающиеся практической отмены налога на богатство и практики совмещения политических постов.
Также французский лидер прокомментировал текущую ситуацию с протестами «жёлтых жилетов». Макрон осудил «тиранию непримиримого меньшинства». Для президента ситуация с «жёлтыми жилетами» является «переносом в реальность того, что происходит в соцсетях» с их «развязными высказываниями и огромным насилием под прикрытием анонимности».
«То, что я могу делать в соцсетях, теперь я могу делать и на улицах. Анонимность становится плащом, шлемом, и тогда я могу творить самое ужасное в месте, которое мне не принадлежит: громить магазины, ведь они ничьи и никак не соотносятся с реальностью», — возмутился Макрон, говоря о недавних погромах в Париже.
Также президент затронул и другие спорные пункты своей внутренней политики по широкому спектру направлений: от пересмотра положений закона о секуляризации под давлением мусульманских групп до вопросов биоэтики, включая искусственное оплодотворение.
Как отмечает LCI, среди собеседников Макрона в затянувшийся вечер в Елисейском дворце были психиатр Борис Цирюльник, экономисты Жан Пизани-Ферри и Даниэль Коэн, социологи Люк Болтански и Мишель Вивьёрка, философы Фредерик Вормс и Моник Канто-Спербер, физик Клод Коэн-Таннуджи и эколог Жан Жузель. Некоторые приглашённые, к примеру, придерживающийся левых взглядов экономист Фредерик Лордон, от участия в дебатах с президентом отказались.
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