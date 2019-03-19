Le Monde: «жёлтые жилеты» угрожают французскому турсектору

Протесты «жёлтых жилетов» сорвали восстановление туристического сектора Франции, продемонстрировавшего в прошлом году рекордные темпы роста, сообщает Le Monde. Как подчёркивается в материале издания, Министерство туризма страны активно работает над привлечением иностранных гостей, однако на фоне «бесчинств» и столкновений Франции вряд ли удастся достичь поставленной цели в 100 млн туристов в год.

«Бесчинства», совершавшиеся на Елисейских полях во время акций протеста «жёлтых жилетов» в Париже сначала в декабре 2018 года, а затем и в минувшую субботу, вновь подпортили имидж Франции за рубежом и замедлили восстановление туристического сектора страны, который замедлил рост в 2017 году, но сильно вырос в 2018-м, пишет Le Monde. Как сообщает газета, французское правительство надеется, что в прошлом году всё же был достигнут рекордный показатель в 90 млн туристов, но ожидает, что 2019-й будет «более трудным годом»; об этом заявил министр туризма Франции Жан-Батист Лемуан.

«Благодаря установившемуся ранее затишью, Франция сумела в какой-то мере вернуть своё положение в качестве туристического направления, — цитирует чиновника Le Monde. — Но последние события дают очень плохой посыл. Под ударом оказались орудия труда тех людей, которые вносят вклад в культурное влияние нашей страны в мире».

Как сообщает Le Monde, господин Лемуан сегодня отправится в Марсель на проходящую там выставку Rendez-vous en France («Приезжайте во Францию». — ИноТВ), чтобы обнадёжить собравшихся на мероприятии представителей 915 туроператоров из 73 стран. Кроме того, в четверг министр проведёт встречу с профессионалами туристического сектора из региона Иль-де-Франс и представителями государственного агентства продвижения Франции как туристического направления Atout France, чтобы «прояснить ситуацию и всем вместе подумать над тем, как нам простимулировать туристический сектор», заявил чиновник.

По данным Le Monde, правительство уже задействовало в рамках стимулирования сектора французских послов в десяти странах — в том числе и азиатских, — которые выступают для страны «поставщиками туристов», а 13 французских регионов для продвижения за рубежом «собственных сокровищ» пригласили к себе заграничных политиков и знаменитостей. Французские власти относятся к ситуации в турсекторе с большим вниманием: в нём напрямую или косвенно задействованы 2 млн граждан страны, и он ежегодно генерирует 250 тыс. вакансий, составляя «7,2 процента национальных богатств», подчёркивает обозреватель издания.

«Кадры со столкновениями и пожарами на «самом красивом бульваре в мире» облетели всю планету, и именно парижский регион, который привлекает большую часть посещающих Францию иностранных туристов, сильнее всего почувствовал такой «эффект «жёлтых жилетов», — констатирует автор статьи. — Этот фактор, по словам господина Лемуана, усугубляет уже затронувшее самые популярные у туристов европейские страны замедление роста турсектора. В январе количество иностранцев, въехавших во Францию, снизилось на 7,8 процента, тогда как в Италии оно уменьшилось на 4,6 процента, а в Испании — на 2,5 процента».

Как отмечается в материале, правительство намеревается увеличить бюджетные ассигнования на популяризацию турсектора ряду государственных агентств, включая упомянутое Atout France, а также работает над расширением налоговых послаблений для туристов, приезжающих из неевропейских стран. Туристы, приезжающие во Францию, уже имеют право на возврат НДС в виде наличных денег, которые затем возвращаются во французскую экономику, когда гости приобретают другие товары, напоминает автор.

Несмотря на то что на турсектор оказывают большое влияние самые разные факторы — к примеру, соотношение курсов евро и доллара, йены или юаня, — политическая обстановка является среди них одним из ведущих, подчёркивается в материале. Как отмечают французские эксперты по сектору, эффект политики на туризм проще всего отслеживать через уровень продаж товаров, не облагаемых налогами, поскольку половину этого показателя формируют туристы из Азии, «охочие до предметов роскоши французского производства». Снижение продаж не облагаемых налогами товаров особенно сильно ощущалось в стране между ноябрём 2015 года, когда произошли масштабные теракты в Париже, и июлем 2016-го, когда случилась «бойня в Ницце»; после этого продажи таких товаров начали расти, но вновь упали в апреле 2017-го после нападения террористов на полицейский фургон на Елисейских полях, поясняет обозреватель Le Monde. С момента первой акции «жёлтых жилетов» продажи товаров, не облагаемых налогами, показывают снижение от 10% до 30% в зависимости от категории; по оценкам аналитиков, чтобы продажи вновь выросли, понадобится от шести до девяти месяцев, говорится в материале.

Несмотря на то что некоторые эксперты надеются на возврат турсектора к стабильному росту уже во втором квартале 2019-го, такие оценки основаны на исследованиях сектора, проведённых в январе-феврале — то есть до 16 марта, когда во Франции в ходе очередной волны протестов вновь произошли столкновения, которые наиболее радикально настроенные «жёлтые жилеты» обещают повторить в ближайшие недели, пишет Le Monde. Таким образом, страна вряд ли достигнет к концу 2020 года амбициозной цели в 100 млн туристов в год, поставленной в 2015-м тогдашним министром иностранных дел страны Лораном Фабиусом, предполагает журналист газеты.

Тем не менее, как утверждает министр туризма Жан-Батист Лемуан, масштабные задачи такого рода побуждают страну к тому, чтобы мобилизовать свои силы. Дополнительным мотиватором выступает и то, что Франция будет самой популярной страной у иностранных туристов до 2027 года и ожидает большого притока гостей из Китая, России и ближневосточных стран, говорится в статье.

Ещё одной задачей французского правительства, как подчёркивает господин Лемуан, является увеличение рентабельности туризма. По последним данным, около 90 млн иностранцев, приехавших во Францию в прошлом году, потратили €57 млрд, тогда как, например, в Испании на 83 млн туристов пришлось €80 млрд.