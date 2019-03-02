DWN: протесты «жёлтых жилетов» обошлись Франции в миллиарды

Акции протеста «жёлтых жилетов» уже обошлись французской экономике в миллиарды евро, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Если бы не протестующие, то в четвёртом квартале 2018 года ВВП Франции вырос бы не на 0,3%, а на 0,5%, заявил министр экономики и финансов страны Брюно ле Мэр.

Протесты «жёлтых жилетов» во Франции уже обошлись французской экономике в миллиарды евро, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Согласно французскому правительству, акции протеста нанесли экономике Франции «ощутимый ущерб». Если бы не «жёлтые жилеты», то в четвёртом квартале 2018 года валовый внутренний продукт Франции вырос бы не на 0,3%, а на 0,5%, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно ле Мэр.

По его словам, это «очень высокие издержки». В абсолютном выражении — от €7,5 млрд до €12,5 млрд, уточняет немецкое издание.

При этом прежде, отмечает журналист Deutsche Wirtschafts Nachrichten, французское правительство всегда вело речь о 0,1%.

В общем, «дорогие протесты», констатирует автор статьи.

Демонстрации с участием «жёлтых жилетов» начались во Франции из-за планов правительства повысить цены на бензин, напоминает журналист издания. Довольно быстро они переросли в массовые акции протеста против президента Франции Эммануэля Макрона, которого обвиняют в отстаивании интересов исключительно богатых французов.