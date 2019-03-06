Le Monde: ООН попросила Францию провести проверку в отношении чрезмерного применения силы к «жёлтым жилетам»

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Францию «в срочном порядке провести тщательную проверку» зарегистрированных случаев полицейского произвола во время протестов «жёлтых жилетов». Как отмечает Le Monde, французским властям не слишком понравилось, что, говоря о чрезмерном применении силы во время борьбы с беспорядками, Бачелет поставила Францию в один ряд с Гаити и Венесуэлой.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет «настоятельно рекомендовала» Франции провести «тщательную проверку» в отношении полицейского произвола во время протестов «жёлтых жилетов», сообщает Le Monde.

Выступая 6 марта перед Советом по правам человека в Женеве, Бачелет заявила: «Мы призываем правительство (Франции. — ИноТВ) поддерживать диалог и просим в срочном порядке провести тщательную проверку относительно зарегистрированных случаев чрезмерного применения силы».

По словам верховного комиссара, «жёлтые жилеты» выходят на улицы, потому что чувствуют, что их экономические права ущемляют, а государственные решения принимаются без учёта их мнений. Бачелет подчеркнула, что «неравенство существует во всех странах» — «даже в процветающих государствах некоторые люди чувствуют, что их не допускают к преимуществам развития и лишают экономических и социальных прав».

Как отмечает газета, говоря о «процветающих государствах», комиссар не называла конкретно Францию. Кроме того, Бачелет осудила жестокие методы, к которым в недавнее время прибегали власти Судана, Зимбабве и Гаити во время подавления внутренних протестов.

У французских политиков слова Бачелет вызвали негодование. Так, официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво выразил удивление, что его страну перечисляют в одном ряду «с Венесуэлой и Гаити, где люди умирали». А министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер поинтересовался, «разумно ли» помещать Париж в такое соседство, когда известно, что во время протестов на Гаити погиб 41 человек, а венесуэльский лидер Николас Мадуро не пропускает в страну гуманитарную помощь. Также политик заявил, что Париж и так ведёт себя максимально открыто и всегда проводит проверки, когда существуют подозрения в полицейском произволе.

Le Monde напоминает, что в конце февраля Комиссия ООН по правам человека призвала Францию прекратить использовать травматическое оружие, стреляющее увесистыми резиновыми шариками, поскольку оно наносит серьёзные ранения протестующим.

Впрочем, несмотря на некую долю возмущения, Гриво отметил, что Франция собирается прислушаться к замечаниям ООН.