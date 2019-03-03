BFM: новая акция «жёлтых жилетов» прошла мирно, но в международном формате

На очередную субботнюю акцию «жёлтых жилетов» позвали жителей соседней Бельгии, у которых те же претензии к нынешней власти, передаёт BFM TV. Впрочем, в основном эти демонстрации прошли мирно, хотя в разных городах и было сожжено несколько мусорных баков.

«Жёлтые жилеты» в Лионе вышли на «чёрный марш» — как они говорят, в цвет их печального будущего. Это шествие началось очень спокойно, и вокруг повсюду были силы правопорядка. В обед произошло несколько столкновений и были сожжены несколько мусорных баков.

Другой город и другой символ. В Лилле прошла международная демонстрация. Присоединиться к французским «жёлтым жилетам» призвали всех жителей соседней страны. Во главе колонны были женщины, одетые, как статуя Марианны, с заклеенными скотчем ртами и слоганами на спине. Во время шествия также случилось несколько столкновений между участниками и силами правопорядка.

УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: По сути у нас одинаковые идеи: то есть, мы выступаем против этих правительств, которые всё больше и больше контролируются бизнесом.

ДРУГОЙ УЧАСТНИК ДЕМОНСТРАЦИИ: Этот ультралиберализм, который всё ещё устанавливается в Европе, сейчас является единственной линией. Возможно, где-то сейчас проклёвываются зародыши чего-то нового, что будет через 10-15-20 лет.

С течением времени Бордо по субботам стал особенным местом сбора «жёлтых жилетов». Началось шествие с Биржевой площади сразу после обеда, а потом участники демонстрации проникли на вокзал Сен-Жан.

Акции также прошли в Монпелье, Нанте и Руане.

УЧАСТНИКИ ДЕМОНСТРАЦИИ: Работай! Потребляй! И заткнись!

И там тоже сожгли несколько мусорных баков, а полиция пыталась разогнать самых радикальных участников.

В маленьких населённых пунктах использовали другие формы протеста. Так в Канне-де-Мор провели акцию «проезжайте бесплатно». А другие «жёлтые жилеты» надели огромную флуоресцентную куртку на копию Статуи свободы, которая стоит на въезде в Кольмар.

Дата выхода в эфир 02 марта 2019 года.