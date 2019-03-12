Меланшон: бояться России абсурдно — проблемы Франции исходят от Парижа

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона насыщены русофобией, но Россия — естественный партнёр Франции, и бояться её абсурдно, уверяет французский политик Жан-Люк Меланшон в своей статье в Libération. По его словам, наоборот, угрозу несут в себе действия французского правительства, в том числе подавление выступлений «жёлтых жилетов».

«Макрон стал опасен, и не только для участников демонстраций и своих политических оппонентов, — пишет французский политик, председатель фракции «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон в колонке для Libération. — Его антироссийская фобия заставляет его ходить по границе войны».

Причём рискует Европа, отмечает Меланшон, ведь США объявили, что разместят в Польше ракеты, направленные против России, а Россия угрожает не оставить это без ответа. «Так что нужно выйти из этой эскалации, став независимыми от НАТО», — пишет политик.

«Бояться России абсурдно! Это наши естественные партнёры», — уверен Меланшон. По его словам, если демократии что-то и угрожает, то это скорее тирания финансов и жёсткие методы управления народом. Так что проблемы французской демократии исходят не от Москвы, а от Парижа, где президент жёстко подавляет очередные протесты «жёлтых жилетов», отмечает автор статьи. Так, по его словам, Верховный комиссар ООН по правам человека открыл разбирательство по этому вопросу.

Эммануэль Макрон недавно обратился к европейцам, напоминает автор статьи, который так характеризует его обращение: «дождь из шаблонов, поток избитых повторов и русофобная паранойя». Поэтому Меланшон предлагает в противовес ему свою программу действий, которая основана на ответственном отношении к экологии, на искоренении нищеты и социального неравенства, на равных правах.

И главное условие для достижения всего этого, по мнению Меланшона, — выйти из всех договоров в рамках ЕС. «Они были задуманы ради вечного счастья финансовых кругов, но из-за них невозможна взаимопомощь и солидарность народов», — сетует автор статьи.

Он настаивает: европейцам необходимо изменить направление. «Эммануэль Макрон и Ангела Меркель воплощают собой старые, глупые и нездоровые методы», — пишет Меланшон в Libération. Так что, по его словам, Франции необходимо с этим покончить и быть для остальных стран партнёром, а не учителем.