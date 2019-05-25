Times: Абэ Синдзо станет посредником между Ираном и США

Премьер-министр Японии Абэ Синдзо собирается выступить в роли посредника для нормализации отношений между Соединёнными Штатами и Ираном, сообщает The Times со ссылкой на азиатские СМИ. Восточное государство со времён последней войны находится под защитой американских войск и поддерживает внешнюю политику Вашингтона, однако избегает конфликтов с Тегераном, чьи нефтяные поставки составляют существенную долю импорта страны.

Японский премьер-министр Абэ Синдзо предложит Дональду Трампу свои услуги в качестве посредника для разрешения ирано-американского кризиса, пишет The Times. О такой инициативе премьера сегодня сообщают все ведущие японские медиа со ссылкой на анонимный источник в правительстве, которое не подтвердило эти слухи и может отказаться от идеи, если она встретит враждебную реакцию.

По информации японских СМИ, глава правительства выступит с таким предложением в ходе трёхдневного визита Трампа, который сегодня прилетает в Японию. В следующем месяце Абэ Синдзо посетит Иран, что станет первым визитом японского премьер-министра за более чем 40 лет. Целью поездки станет содействие диалогу между США и Ираном, на которых опирается экономика Японии по ряду различных стратегических причин.

Как рассказывает The Times, вчера Абэ Синдзо встречался с Джоном Болтоном, советником Трампа по национальной безопасности. По сообщениям информагентств, Болтон, известный своей агрессивной позицией по вопросу Ирана, выразил поддержку идее японского премьера.

Япония со времён Второй мировой войны находится под защитой американских военных и обычно прислушивается к мнению США в своём внешнеполитическом курсе, однако в отношениях с Ираном она давно выработала независимую линию поведения из-за больших объёмов импорта иранской нефти. Издание напоминает, что до 2007 года в стране с нехваткой энергоресурсов Иран занимал третье место по поставкам нефти, а сейчас они составляют 5% всего импорта Японии.

Сменяющиеся администрации восточного государства не поддерживали санкции против Тегерана или искали способ их минимизировать, вызывая недовольство стран Запада. Япония в том числе не участвовала в ядерной сделке с Ираном 2015 года, которой добились США, Великобритания, Франция, Китай, Россий и Германия и от которой год назад отказался Трамп.

Британская газета отмечает, что поиск компромисса между Вашингтоном и Тегераном станет настоящей проверкой дипломатических навыков Абэ Синдзо. Ни один председатель японского правительства не посещал столько иностранных государств, однако не везде ему сопутствовала удача. Так, в России Абэ не удалось достичь серьёзных успехов в споре о Южных Курилах, которые были захвачены СССР в 1945 году.

Как пишет в заключение The Times, обсуждение иранской проблемы внесёт «элемент непредсказуемости» во встречу лидеров Японии и США, которая, кажется, больше призвана польстить Трампу, чем решить серьёзные вопросы. Предполагается, что переговоры продлятся меньше двух часов, после чего Абэ и Трамп сыграют в гольф, поужинают в традиционном японском ресторане и примут участие в состязании сумо в качестве почётных гостей. Также президент США станет первым главой иностранного государства, который встретится с Нарухито, новым императором Японии.