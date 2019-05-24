Asahi Shimbun призывает японский парламент наказать депутата, требовавшего войны с Россией

Японский парламент должен сплочённо выступить против политика Ходаки Маруямы и принудить его уйти в отставку, пишет Asahi Shimbun. Ранее Маруяма заявил о необходимости войны с Россией для возвращения Курил, причём это замечание он сделал в состоянии алкогольного опьянения во время встречи в рамках программы обмена между двумя странами. Политик явно не соответствует своей должности, и парламентарии должны объединиться, чтобы наказать его, подчёркивает издание.

Нижняя палата парламента Японии как высший орган государственной власти должна сплочённо выступить против недавних замечаний политика Ходаки Маруямы о том, что его стране необходима война с Россией, чтобы вернуть Курилы, пишет Asahi Shimbun.

Политика, сделавшего возмутительные замечания в насмешку над пацифизмом как основополагающим принципом конституции, нужно наказать — тем самым нижняя палата продемонстрирует приверженность национальному мировоззрению, отмечает издание.

Как напоминает автор статьи, 35-летнего японского политика уже исключили из Партии инноваций. Однако нижняя палата должна предпринять собственные дисциплинарные меры в отношении Маруямы в связи с его замечаниями, говорящими об отсутствии понимания прописанного в конституции Японии пацифизма и призывающими к войне как методу урегулирования споров в нарушение международного права.

Шесть оппозиционных партий совместно представили в нижнюю палату резолюцию с официальным предложением отправить Маруяму в отставку, а правящая Либерально-демократическая партия Японии вместе с младшим партнёром предложила собственную резолюцию, обвиняющую политика и подталкивающую его уйти в отставку добровольно. Подобные резолюции должны приниматься единогласно, в противном случае обе они могут провалиться.

Сейм в Японии всегда настороженно относился к принятию резолюций, рекомендующих члену парламента его покинуть, сообщается в статье. В прошлом такие резолюции принимались, когда законодателей обвиняли в коррупционных скандалах или арестовывали. Маруяма раскритиковал предложение представить резолюцию против него за сделанные им замечания, назвав это угрозой свободе слова, и обещал остаться на посту, даже если резолюция будет принята.

Однако он выступил с призывом к войне с Россией во время программы обмена на острове Кунашир, организованной в 1992 году и предусматривающей безвизовые поездки на острова для жителей Японии и России.

Как напоминает издание, во время собрания Маруяма, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошёл к главе японской делегации бывших жителей острова и спросил его: «Вы за или против того, чтобы начать войну и забрать себе обратно этот остров»? Слова Маруямы задели чувства людей, которые лишились дома в годы войны. Кроме того, они противоречили духу программы, направленной на укрепление взаимного доверия между двумя странами и урегулирование территориального спора. В довершение абсурдности замечаний политика, он сделал их, будучи пьяным.

Нет сомнений в том, что Маруяма не подходит для своей работы и должен подать в отставку со своего поста, заключает Asahi Shimbun. По версии газеты, оба лагеря в нижней палате должны чётко выразить свою общую позицию по данному вопросу.

В правительстве премьер-министра Синдзо Абэ также присутствовали высокопоставленные чиновники, которым пришлось подать в отставку из-за спорных замечаний, напоминает издание. Так, бывший министр Ёситака Сакурада, ответственный за проведение Олимпиады, подал в отставку после заявления о том, что финансовая поддержка его коллеги из числа парламентариев важнее, чем реконструкция пострадавших после землетрясения и цунами районов. А в апреле должность заместителя министра государственных земель оставил Итиро Цукада, сообщивший, что по собственной инициативе модернизировал проект местной дороги для избирательных округов Абэ и заместителя премьер-министра в качестве одолжения для них. Даже нынешний заместитель премьера Японии Таро Асо не обошёлся без спорных заявлений: однажды он предложил Японии брать пример с нацистов в Германии перед Второй мировой войной с целью тихого и незаметного изменения конституции.

Сейчас все парламентарии Японии должны сами подвести итоги в сложившейся ситуации. Это означает, что нижняя палата должна чётко и решительно отреагировать на высказывания Маруямы о «войне», призывает Asahi Shimbun.