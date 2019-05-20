JT: «за свободу слова» — японский политик отказывается уходить в отставку после призывов к войне за Курилы

Несмотря на то что после пьяных призывов к войне за Курилы с Россией японского политика Ходаку Маруяму выгнали из партии, своё место в парламенте он сохранил. Теперь, как сообщает The Japan Times, коллеги подали ходатайство об отставке Маруямы, только сам он напоминает, что в стране действует свобода слова, и настаивает, что его слова не противоречили принципам Конституции.

Японский политик Ходака Маруяма, скандально прославившийся после своих пьяных призывов к войне за Курилы с Россией, отказывается покидать свой пост в нижней палате парламента страны, сообщает The Japan Times.

Ранее ряд японских оппозиционных партий выдвинул совместное ходатайство, призывающее к отставке Маруямы. «Я решительно не могу уйти, даже если ходатайство будет одобрено», — прокомментировал парламентарий. Также он назвал сам факт выдвижения подобной инициативы из-за заявлений человека «серьёзной ситуацией».

В своей первой беседе с журналистами с момента исключения из Партии инноваций из-за инцидента Маруяма напомнил, что в стране действует свобода слова, и добавил, что, приняв инициативу по его выдворению, парламент «подписывает себе смертный приговор».

Как напоминает ресурс, во время дружественного визита на Южные Курилы, куда Маруяма сопровождал группу бывших японских жителей островов, парламентарий в пьяном виде интересовался у одного из членов своей делегации: «Как вы думаете, есть ли какие-то альтернативы войне?» Теперь же политик, который до этого уже успел извиниться за свои нетрезвые заявления, настаивает: «Я уверен, что мои комментарии не противоречат принципам, указанным в Конституции». The Japan Times обращает внимание, что Конституция Японии, в которой упоминается принцип отказа от создания собственных военных сил, носит крайне пацифистский характер.

Также парламентарий потребовал извинений от губернатора Осаки и лидера своей бывшей партии Итиро Мацуи, который, явно имея в виду Маруяму и его проблемы с алкоголем, написал в Twitter: «Слышал, что алкогольная зависимость может быть причиной умственных расстройств». «Я хочу, чтобы он исправил свои утверждения и извинился. Каким образом вообще было установлено, что у меня алкогольная зависимость?» — заявил Маруяма.

Новые комментарии политика лишь подлили масла в огонь и спровоцировали новую волну критики в его адрес. Высокопоставленный парламентарий Кэйдзи Кокута, представляющий Коммунистическую партию Японии, возмутился: «Как он может такое говорить? Настоящая проблема здесь в том, что ему не стыдно даже за свои заявления, противоречащие принципам Конституции».

The Japan Times подчёркивает, что вопрос Южных Курил, которые находятся под контролем Москвы и на которые претендует Токио, остаётся довольно сложной темой в российско-японских отношениях и препятствует подписанию окончательного мирного договора. Администрация премьер-министра Синдзо Абэ считает возвращение территорий и заключение мира приоритетным направлением своей политики и упорно пытается добиться подвижек в переговорах с Россией.