FP: российские учения в Арктике — не повод пугать новой войной

Милитаризация Арктики была серьёзной проблемой в эпоху холодной войны, но в современном мире всё тесно связано и гораздо больше стимулов для сотрудничества, чем для конфликта, пишет Foreign Policy. Поэтому и предстоящие военные учения «Центр-2019», которые Россия планирует провести вдоль Северного морского пути, это не «угроза», а демонстрация российского оборонного потенциала. Не стоит из-за них нагнетать напряжённость в регионе, подчёркивается в статье.

Можно с уверенностью предсказать, что этим летом многие западные эксперты по вопросам безопасности заговорят о «новой холодной войне» в Арктике, где Россия будет проводить очередные военные учения, сообщает Foreign Policy. Российские манёвры проходят регулярно год за годом, причём каждый раз Москва ставит новые рекорды по их размаху и сложности, отмечается в статье. Например, в прошлогодних учениях «Восток-2018», согласно официальным данным, принимали участие 300 тыс. военнослужащих. И предстоящие в этом году арктические учения «Центр-2019» наверняка «не разочаруют» своим размахом, прогнозируют авторы.



Однако в действительности причин для беспокойства по этому поводу гораздо меньше, чем полагает основная масса обозревателей, подчёркивается в статье: «Российские военные учения в Арктике не так грозны, как кажутся. Пока на первом плане — сотрудничество». В порядке очереди в стране регулярно проводятся крупные учения: «Восток», «Запад», «Центр» и «Кавказ», — которые соотносятся с российскими военными округами. И в большинстве случаев Россия заранее планирует свои крупномасштабные военные учения, поэтому они вполне предсказуемы, хотя в преддверии основных манёвров и случаются короткие внезапные «проверки боеготовности», поясняют авторы.



Предыдущие манёвры «Центр» проходили в 2015 году, и тогда в них принимали участие примерно 100 тыс. военнослужащих, а главное внимание было уделено системе управления войсками в юго-восточной части Центрального военного округа, которая охватывает российское Поволжье, Урал и регионы Сибири. В этом году учения «Центр-2019» пройдут в северной части округа, вдоль Северного морского пути, соединяющего Европу и Азию. Согласно официальному заявлению российских властей, цель манёвров заключается в «поддержании высокого уровня готовности к ведению боевых действий в арктических широтах», говорится в статье.



Вместе с тем, как полагают авторы, перед учениями «Центр-2019» будут поставлены три главные цели: во-первых, Россия хочет «продемонстрировать свои возможности по блокированию зоны в Арктике», а также высокую манёвренность своих войск вдоль Северного морского пути. Однако в этих намерениях нет ничего неожиданного и нового, отмечается в статье: «В силу своего географического положения Россия является самым крупным игроком в Арктике, и Кремль никогда не скрывал своё желание сохранить это лидерство».



Кроме того, в ходе учений планируется показать, что Россия в состоянии защитить свои энергетические инвестиции в арктическом регионе. Поэтому будет демонстрироваться новейшая российская боевая техника, изготовленная специально для Арктики, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» и основной боевой танк Т-80БВМ, а также будут задействованы новые радиолокационные системы и отремонтированные и переоборудованные военные базы советской эпохи. Но вся эта техника в основном предназначена для обороны и не должна вызывать на Западе особой тревоги, полагает Foreign Policy: «Особенно с учётом того, что российские войска слабо подготовлены к её применению в арктических условиях».



И наконец, Россия полна решимости при помощи военной мощи поддержать укрепление своих позиций вдоль Северного морского пути, подчёркивается в статье. В этом году она ввела новые правила транзита через этот район, в соответствии с которыми зарубежные государства и компании при прохождении по Северному морскому пути обязаны брать на борт российского лоцмана. Кроме того, иностранцам в любой момент может быть отказано в проходе. После предстоящих летних учений «Центр-2019» новые российские нормы «будут подкреплены реальной военной силой», пишет Foreign Policy.



Но хотя эти манёвры, как предполагается, будут носить в основном оборонительный характер, Западу всё равно «следует соблюдать осторожность», отмечается в статье: «Несмотря на постоянные заявления о готовности к сотрудничеству в Арктике, Россия в настоящее время стала намного более несговорчивой и упрямой. Она вряд ли готова осуществлять неоимперский контроль в высоких широтах, но при желании может прибегнуть к мерам такого характера». Такая «новая реальность» уже имеет военные последствия и для других арктических государств, которые усиливают своё присутствие в регионе, отмечает Foreign Policy. В частности, в рамках НАТО было недавно создано Североатлантическое командование, а американские ВМС в последнее время уделяют Крайнему Северу повышенное внимание.



Беспокойство вызывает и «огромный размах» проводимых учений, говорится в статье. Мало того, что к манёврам будут привлечены российский Северный флот, войска Центрального военного округа, новые арктические бригады, а также войска из стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан — ходят слухи о том, что в учениях также может принять участие и Тихоокеанский флот, и даже Китай. «Демонстрация способности собрать крупные морские силы в северной части Атлантики производит большое впечатление, но эти действия носят в основном символический характер. Западу надо следить за тем, не будет ли Китай участвовать в этих манёврах», — пишет Foreign Policy.



В прошлом году китайские войска уже присоединились к масштабным российским учениям «Восток-2018». А поскольку Россия и Китай всё больше сближаются, нельзя исключать и их повторного участия, отмечается в статье: «Если Китай не пригласят, это станет громким сигналом о том, что присутствие Пекина в Арктике нежелательно. Но поскольку Китай вкладывает крупные инвестиции в российскую энергетическую инфраструктуру в Арктике и очень заинтересован в доступе к Северному морскому пути, то президенту Владимиру Путину будет очень трудно игнорировать китайского руководителя Си Цзиньпина. Если же они выступят единым фронтом на учениях «Центр-2019», западным политикам стоит взять этот факт на заметку».



В любом случае, западные средства массовой информации наверняка будут непомерно раздувать новости об «угрозе» и опасности новых масштабных российских учений в Арктике, прогнозирует Foreign Policy. «Но не стоит кричать «Русские идут!» по этому поводу: их присутствие в Арктике носит вполне законный и обоснованный характер, а «Центр-2019» в конечном счёте имеет целью показать оборонительный потенциал России в этом регионе», — подчёркивается в статье. По мнению авторов, милитаризация Арктики была реальной проблемой в эпоху холодной войны. Однако в сегодняшнем «взаимосвязанном» мире гораздо больше стимулов для сотрудничества, чем для конфликта, поэтому арктические страны признают это и стараются не нагнетать напряжённость между Россией и Западом в этом регионе.



«Разрядка» в Арктике в ближайшее время будет сохраняться, полагают авторы — и наиболее вероятной причиной для какого-то серьёзного конфликта в этих широтах может стать скорее не «угроза» со стороны России, а чей-то политический просчёт. Именно поэтому «квартет» арктических стран в составе Канады, Дании, Норвегии и США должен развивать двусторонний диалог с Москвой и игнорировать то, как в СМИ будут освещаться предстоящие российские учения «Центр-2019», поскольку западные журналисты наверняка поспешат создать атмосферу «надвигающейся войны», заключает Foreign Policy.