Экспертное мнение: США обеспокоены ростом российской и китайской активности в Арктике

Наращивание Россией и Китаем своих сил в Арктике беспокоит США, потому что это противоречит их интересам, считают эксперты Дэвид Ауэрсвальд и Терри Андерсон. В своей статье для The Hill они пишут, что, по мнению Вашингтона, своими действиями в Арктике Россия угрожает соседним скандинавским государствам. Кроме того, США беспокоит вероятность того, что Россия в одиночку будет контролировать Северный морской путь, а Китай своими инвестициями сможет переориентировать на себя Гренландию.

На прошлой неделе американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал действия Китая и России в Арктике, чем шокировал своих коллег, собравшихся на заседании Арктического совета, пишут Дэвид Ауэрсвальд и Терри Андерсон из вашингтонского Национального военного колледжа в своей статье для The Hill.

Дело в том, что Помпео нарушил державшуюся 20 лет норму, по которой арктические государства избегали говорить о военном соревновании великих держав в Арктике. Таким образом, слова Помпео могут стать началом «большой игры» между США, Россией и Китаем в Арктике — а возможно, даже началом новой холодной войны, считают авторы.

Рассуждая об интересах великих держав в Арктике, Андерсон и Ауэрсвальд пишут, что Китаю этот регион нужен как источник ресурсов для поддержания экономического роста. Кроме того, Пекину нужен альтернативный торговый маршрут из Азии в Европу. Что касается России, то Арктика является для неё источником важных для экономики нефти и газа. Помимо этого, российский флот атомных подводных лодок базируется в расположенном за полярным кругом Мурманске. Также Россия рассматривает Северный морской путь как потенциальный источник прибыли.

Авторы отмечают, что часть американской элиты смотрит на такое развитие событий с беспокойством. Своими действиями Россия и Китай противоречат интересам США в регионе, заключающимся в защите территориальной целостности своих партнёров, а также сохранении контроля над особыми экономическими зонами.

Андерсон и Аэурсвальд пишут, что с точки зрения США, наращивание российских сил в Арктике является попыткой Москвы в одиночку контролировать международный торговый путь, а также запугать соседние скандинавские страны. Более того, в США опасаются, что китайские инвестиции в Гренландию могут привести к тому, что та откажет Вашингтону в доступе на воздушную базу в городе Каанаак и предоставит это место для пользования китайских субмарин.

Авторы считают, что выступление Помпео на заседании Арктического совета полностью соответствует лозунгу Трампа «Америка превыше всего!» и выдержано в духе политики «с позиции силы».