Euronews: Госдепартамент США призывает сохранить «зону низкой напряжённости» в Арктике

Действия США в рамках Арктического совета говорят о стремлении Вашингтона защитить экологию Арктики, заявила в интервью Euronews представитель Госдепартамента Ванесса Экер. Она также выразила опасения в связи с тем, что Россия «увеличивает своё военное присутствие в регионе», и призвала сохранять в Арктике минимальный уровень напряжённости.
В финском городе Рованиеми прошло заседание Арктического совета. В него входят Соединённые Штаты, Россия и шесть других северных стран. На месте события — представитель Госдепартамента Ванесса Экер. Спасибо, что вышли с нами на связь!
Климат в Арктике теплеет вдвое быстрее, чем глобально. Насколько отражён этот вопрос в итоговом заявлении? И как на это повлияли Соединённые Штаты?
ВАНЕССА ЭКЕР, представитель Госдепартамента США: Да, сегодня приняли заявление о сотрудничестве в рамках Арктического совета. И как сказал госсекретарь Помпео, наши действия говорят о приверженности США защите экологии Арктики.
Открываются ли какие-то возможности в связи с таянием льдов, по мнению Соединённых Штатов?
ВАНЕССА ЭКЕР:Он говорил о возможности развивать новые транспортные маршруты в Арктике. Но нужно очень разумно развивать эту возможность. Раньше эта организация была сосредоточена более на экологических, научных темах. Я думаю, что все согласились, что тоже необходимо смотреть и на ситуацию с безопасностью.
Госсекретарь заявил о намерении противостоять некоему «агрессивному поведению России и Китая» в этом регионе. В чём выражается это «агрессивное поведение»?
ВАНЕССА ЭКЕР: По поводу России — он подчеркнул действия России в Арктике, что она нелегально ограничивает возможность прохода судов в арктических водах. Россия увеличивает своё военное присутствие в регионе. Это регион низкой напряжённости — и нужно, чтобы это так и продолжалось. Я думаю, что мы можем найти общий язык и иметь диалог.
Действительно, в рамках Арктического совета Россия и Соединённые Штаты конфликтуют как-то меньше, чем в других организациях. Даёт ли это надежду на потепление политического климата в мире?
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.