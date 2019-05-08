Euronews: Госдепартамент США призывает сохранить «зону низкой напряжённости» в Арктике

Действия США в рамках Арктического совета говорят о стремлении Вашингтона защитить экологию Арктики, заявила в интервью Euronews представитель Госдепартамента Ванесса Экер. Она также выразила опасения в связи с тем, что Россия «увеличивает своё военное присутствие в регионе», и призвала сохранять в Арктике минимальный уровень напряжённости.

В финском городе Рованиеми прошло заседание Арктического совета. В него входят Соединённые Штаты, Россия и шесть других северных стран. На месте события — представитель Госдепартамента Ванесса Экер. Спасибо, что вышли с нами на связь!



Климат в Арктике теплеет вдвое быстрее, чем глобально. Насколько отражён этот вопрос в итоговом заявлении? И как на это повлияли Соединённые Штаты?



ВАНЕССА ЭКЕР, представитель Госдепартамента США: Да, сегодня приняли заявление о сотрудничестве в рамках Арктического совета. И как сказал госсекретарь Помпео, наши действия говорят о приверженности США защите экологии Арктики.



Открываются ли какие-то возможности в связи с таянием льдов, по мнению Соединённых Штатов?



ВАНЕССА ЭКЕР: Он говорил о возможности развивать новые транспортные маршруты в Арктике. Но нужно очень разумно развивать эту возможность. Раньше эта организация была сосредоточена более на экологических, научных темах. Я думаю, что все согласились, что тоже необходимо смотреть и на ситуацию с безопасностью.



Госсекретарь заявил о намерении противостоять некоему «агрессивному поведению России и Китая» в этом регионе. В чём выражается это «агрессивное поведение»?



ВАНЕССА ЭКЕР: По поводу России — он подчеркнул действия России в Арктике, что она нелегально ограничивает возможность прохода судов в арктических водах. Россия увеличивает своё военное присутствие в регионе. Это регион низкой напряжённости — и нужно, чтобы это так и продолжалось. Я думаю, что мы можем найти общий язык и иметь диалог.



Действительно, в рамках Арктического совета Россия и Соединённые Штаты конфликтуют как-то меньше, чем в других организациях. Даёт ли это надежду на потепление политического климата в мире?



ВАНЕССА ЭКЕР: Да, я тоже надеюсь.



Дата выхода в эфир 07 мая 2019 года.