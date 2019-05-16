Polityka: «Весенний шторм» показал всю мощь польских ракет для сдерживания русских на Балтике

Ни одна из стран Балтии сейчас не располагает вооружениями, которые могли бы сравниться с польскими противокорабельными ракетами NSM, пишет Polityka. По мнению автора, заметное присутствие польских ракет на учениях в «ключевом» районе Балтийского моря стало большим успехом и началом нового этапа сотрудничества Польши и её соседей, чтобы вместе эффективно «сдерживать» Россию.

Международные учения «Весенний шторм», в которых принимали участие и польские морские ракетчики, вероятно, «случайно» совпали с торжествами в Москве по случаю годовщины окончания Второй мировой войны и традиционным парадом в честь Дня Победы, пишет Polityka. Однако настроение россиянам эти манёвры НАТО в Прибалтике подпортили даже больше, чем плохая погода, заставившая отменить пролёт авиации, подчёркивается в статье: «Роли поменялись: теперь уже не Россия блокирует Североатлантический альянс своими ракетами, а он сам решил показать, что способен заблокировать Россию при помощи польских пусковых установок Морской ракетной части, размещённых на эстонском острове».



«Неприметный» десантный корабль «Гнезно» принял 29 апреля на борт шесть столь же неприметных грузовиков и доставил их из Гдыни в Таллин, где машины выехали на берег, поясняет автор. Через 150 км они прибыли в посёлок Виртсу, там гражданский паром перевёз их через пролив на остров Муху, откуда они добрались в конечный пункт своего маршрута на острове Саарема. Переброска польских сил в точку, находящуюся в 500 км по прямой от деревни Семировице, в которой они обычно размещаются, «изменила баланс сил в регионе», говорится в статье, поскольку теперь российские корабли оказались под угрозой. «Выход из Финского залива, через который проходит единственный морской путь, соединяющий основную территорию России с Балтийским морем, оказался в радиусе поражения польских ракет: они способны затопить (или, по крайней мере, подвергнуть угрозе) российские надводные корабли, выходящие с базы в Кронштадте», — пишет Polityka.



Морская ракетная часть — это сухопутное подразделение ВМФ, располагающее противокорабельными ракетами NSM с радиусом действия до 200 км, поясняется в статье. Это 12 четырёхконтейнерных пусковых установок с самонаводящимися ракетами, причём они способны поражать цели как на суше, так и на море. В то же время эти ракеты сложно обнаружить при помощи радаров: они двигаются на небольшой высоте над поверхностью воды и используют в последней фазе полёта пассивную систему наведения, что даёт возможность нанести удар по конкретной точке неприятельского корабля или здания, отмечает Polityka.



При этом более четверти всей массы ракеты приходится на боеголовку. «На сегодняшний день это самая современная и дальнобойная система, которая располагается на суше, но обслуживается моряками», — пишет Polityka. В паре с ракетами норвежской компании «Конгсберг» работают польские радары, тоже размещённые на колёсном шасси, которое производится в Йелче. Эта система поступила на вооружение в 2013 году (причём первый дивизион был заказан в 2008 году, второй — в 2014-м), сообщает автор. По его мнению, её приобретение можно назвать «одним из основных достижений процесса модернизации польской армии».



Ракеты NSM — это не только «предмет гордости» польских моряков, но и «головная боль» для России, подчёркивается в статье. «Обычно это мы вместе с союзниками по НАТО рисуем на карте красные круги, обозначая радиус поражения российских ракет, находящихся, например, в Калининградской области, а теперь их рисуют россияне. Потенциальная зона смерти (разумеется, для избранной цели) — это 150 или даже 200 километров от места размещения передвижных пусковых установок», — поясняет Polityka.



Россию явно тревожит то, что Польша приняла эти ракеты на вооружение, судя по её реакции на появившуюся в этом году статью портала «Дифенс 24», рассказывавшего об их использовании для создания «зоны воспрещения доступа и манёвра», отмечает автор. Эксперты также указывали, что польские вооружения помешают россиянам проводить операции в Балтийском море — а позднее эту публикацию цитировали десятки российских газет и информационных порталов. Стоящие в лесах пусковые установки с NSM угрожают в первую очередь морской базе в Балтийске, поясняется в статье: «Но если перебросить их дальше на север, они могут блокировать движение кораблей на узких участках моря, в том числе в самом важном месте: там, где начинается Финский залив, через который лежит путь в Санкт-Петербург».



Причём с точки зрения оборонительных операций НАТО в районе Балтийского моря польские пусковые установки с NSM — это «очень ценный ресурс». И ценен он в том смысле, что у Польши сейчас мало как установок, так и самих ракет, подчёркивается в статье. Конечно, они перемещаются на мобильных платформах, способных передвигаться по пересечённой местности. Однако для их транспортировки воздушным путём требуются более крупные самолёты, чем C-130 «Геркулес», которые используют польские ВВС, сообщает Polityka. Когда установки везли на полигонные стрельбы в Норвегию, пришлось арендовать Ан-124 «Руслан», а для перемещения пусковых установок в районе Балтийского моря лучше всего использовать корабли, констатирует автор.



Именно поэтому на учениях «Весенний шторм» отрабатывался вариант переброски по суше и морю, пишет Polityka. И хотя размер установок создаёт сложности для их транспортировки воздушным путём, однако они спокойно помещаются на любой даже небольшой корабль или паром. Что позволяет действовать более гибко во время секретной передислокации вооружений, поясняет автор.



В то же время Министерство обороны Польши не стало хвалиться участием Морской ракетной части в эстонских учениях. Хотя вполне возможно, что оно не хотело раньше времени рассказывать о переломном событии — первом случае участия этой системы в иностранных манёврах, говорится в статье. О присутствии в Эстонии польской пусковой установки сообщило в Twitter посольство Польши в Таллине, много материалов на эту тему появилось также в эстонских СМИ. А польские телеканалы, хотя и рассказывали об учениях, но о ракетах ничего не упоминали, отмечает Polityka.



Помимо этих ракет, Польша также направила в Эстонию три истребителя-бомбардировщика Су-22 и сухопутные силы. На учениях присутствовал начальник польского Генерального штаба генерал Раймунд Анджейчак и заместитель командующего Вооружёнными силами Польши генерал Ян Сливка, сообщается в статье.



Хотя Эстония находится от Польши дальше всего из всех стран Балтии, однако она старается поддерживать с Польшей тесное сотрудничество, отмечает автор: «Таллин и Варшаву объединяют проамериканские настроения, а в рамках многонациональных сил НАТО на эстонской территории гостят подразделения из Великобритании, Франции, Дании, Норвегии и Бельгии». Эстонского министра обороны Юрия Луйка хорошо знают в Польше, говорится в статье: он занимал разные посты в правительстве и работал в экспертных центрах с первых лет существования независимой Эстонии.



Ни одна из стран Балтии в настоящий момент не располагает вооружениями, которые могут сравниться с NSM. Поэтому присутствие польских ракет на учениях в этом ключевом районе Балтийского моря стало «большим успехом и началом нового этапа сотрудничества, в том числе для Таллина», подчёркивается в статье. Генерал Анджейчак уже заявил, что польские самолёты F-16 вновь будут нести дежурство на эстонской базе Эмари, занимаясь патрулированием балтийского воздушного пространства, заключает Polityka.