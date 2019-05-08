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ERR: президенту Эстонии понравилось, что на учениях «Весенний шторм» всё работает как часы
Очень приятно видеть, что сотрудничество с союзниками по НАТО и Силы обороны Эстонии в целом в ходе масштабных международных учений «Весенний шторм» работают как часы, заявила президент Керсти Кальюлайд после инспекции участвующих в манёврах подразделений. Кальюлайд также поблагодарила прибывших на учения резервистов и местные самоуправления, которые разрешили проводить военные операции на своих территориях, сообщает ERR.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд накануне посетила подразделения, участвующие в учениях «Весенний шторм», и осталась довольна увиденным. Глава государства пообщалась как с верховным командованием, так и с обычными участниками учений.

По её словам, было очень приятно видеть, что сотрудничество с союзниками, а также Силы обороны в целом работают как часы.

Президент поблагодарила прибывших на учения резервистов, а также владельцев земель и местные самоуправления, которые разрешили проводить манёвры на своих территориях.

В учениях «Весенний шторм» принимают участие около девяти тысяч военнослужащих из 17 стран. Они продлятся до 17 мая.

Дата публикации 08 мая 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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