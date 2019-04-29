ERR: жителей Эстонии призывают с «терпением и пониманием» пережить «Весенний шторм»

В ближайшие недели по дорогам Эстонии будет перемещаться большое количество военной техники, задействованной в масштабных международных учениях «Весенний шторм». В этих манёврах также принимают участие более 9 тыс. военнослужащих из Эстонии и стран НАТО, сообщает ERR. Силы обороны Эстонии призывают жителей перенести все связанные с этим неудобства с терпением и пониманием и обещают компенсировать возможный ущерб.

В понедельник, 29 апреля, на территории Эстонии начнутся крупнейшие трёхнедельные учения Сил обороны «Весенний шторм», в которых примут участие более 9000 военнослужащих из 13 стран. Учения в основном пройдут на территории Ляэне-Вируского и Ида-Вируского уездов. Об этом сообщила пресс-служба Главного штаба Сил обороны Эстонии, отметив, что в ходе учений с 29 апреля до 17 мая военнослужащие на разных уровнях будут отрабатывать приёмы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.



Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава Первой пехотной бригады. Наиболее интенсивная часть манёвров пройдёт со 2 по 10 мая. В учениях примут участие подразделения сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил, личный состав Первой и Второй пехотных бригад, тыловые структуры, личный состав ополчения Кайтселийт. В манёврах также будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, прибывающие на время учений в Эстонию военнослужащие из стран-союзников и партнёров по коалиции.



В течение трёх недель по дорогам Эстонии будет перемещаться больше обычного военной техники, поэтому Силы обороны призывают жителей к терпению и пониманию. В учениях примут участие сотни единиц техники: бронетранспортёры, боевые машины пехоты и танки. В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолёты и вертолёты ВВС Эстонии и союзников. В их числе истребители Eurofighter ВВС Германии и Великобритании, польские штурмовики Су-22, вертолёты ВВС Великобритании и США Wildcat, Apache и Pavehawk.



В учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников. С 6 по 9 мая в портах Таллина и Ляэнеского уезда пройдёт наиболее активная часть манёвров с участием военных моряков. По предварительным планам, в нынешних учениях «Весенний шторм» примут участие военнослужащие Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии.



В основном учения с 29 апреля по 17 мая пройдут на территории Ляэне-Вируского и Ида-Вируского уездов, однако часть их планируется провести также и в Харьюском и Йыгеваском уездах. Манёвры пройдут в таких волостях, как Алутагузе, Люганузе, Йыхви, Тойла, Винни и Виру-Нигула, а также в городах Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.



Дата публикации 28 апреля 2019 года.