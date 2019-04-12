ERR: егери из Бельгии устроили нелёгкую жизнь эстонским пехотинцам перед учениями

Меньше чем через месяц в Эстонии стартуют самые крупные военные учения «Весенний шторм», и для подготовки к ним эстонские пехотинцы уже проводят тренировки в лесу под Ида-Вирумаа вместе с «условным противником» из Бельгии. По признанию командиров, эстонским призывникам довольно сложно соперничать с профессиональными бельгийскими военными, передаёт ERR.
Эстонские пехотинцы совместно с союзниками из Бельгии на этой неделе проводят учения в Ида-Вирумаа. Тему продолжит наш нарвский корреспондент.
Калевский пехотный батальон вместе с Вируским пехотным батальоном, Первой пехотной бригадой эстонских Вооружённых сил, проводят совместные тренировки для подготовки своих подразделений к учениям «Весенний шторм». Под Сонда в Ида-Вирумаа проходит отработка оборонительного боя.
А для противодействия используется рота союзников — Арденнских егерей из Бельгии. Как отметил начальник учебной секции Калевского пехотного батальона майор Аво Вяльяк, нашим солдатам сложно соперничать с бельгийцами.
АВО ВЯЛЬЯК, начальник учебной секции Калевского пехотного батальона: У наших ребят подходит к концу срок службы в армии, они уже почти готовы для ухода в резерв в конце мая. Бельгийские солдаты — всё-таки профессионалы, и их действия на данной местности очень впечатляют.
Учения в основном проходят в лесу, и бельгийцам приходится прорываться сквозь линии обороны эстонских пехотинцев. Союзники в своей наступательной операции также для прикрытия используют и бронетранспортёры «Пиранья».
АВО ВЯЛЬЯК: Бельгийских солдат мы выбрали в качестве противника, чтобы наши солдаты увидели технику, которую они каждый день не видят, — технику не наших Сил обороны. Чтобы в качестве противника было подразделение, чью технику они увидят только в данной местности. И может, тогда возникнет чувство, что против тебя воюет кто-то, кого ты не знаешь и с чьей тактикой ты не знаком.
Всего в учениях было задействовано 450 военнослужащих Эстонии и Бельгии. Меньше чем через месяц также стартуют самые крупные военные учения «Весенний шторм», которые пройдут на территории северо-востока Эстонии.
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