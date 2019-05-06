ERR: «Весенний шторм» активизируется, эстонцев призывают быть внимательными

Масштабные международные военные учения «Весенний шторм» в Эстонии переходят из штабной в активную основную фазу, в рамках которой участники будут отрабатывать наступательные и оборонительные действия. В связи с этим командование призывает местных жителей быть более внимательными и избегать аварийных ситуаций с бронетехникой, передаёт ERR.
Крупные военные учения «Весенний шторм», которые в этом году проходят на территории Ида- Вырумаа и Ляэне-Вырумаа, готовятся к началу активной фазы. На месте побывал наш нарвский корреспондент.
В течение первой недели учений «Весенний шторм» отрабатывались штабные действия. И уже с понедельника начинается основной этап, в ходе которого 1-я пехотная бригада Сил обороны Эстонии будет отрабатывать оборонительные действия. А 2-я пехотная бригада вместе с союзниками сыграют роль наступающего противника.
В воскресенье шли активные подготовительные действия в Ида-Вирумаа. Инженерные подразделения строили укрепления, а солдаты занимали боевые позиции в городах уезда.
ЭРИК СУЛЬГ, младший сержант:Так, здесь у нас, значит, будет происходить война. Мы укрепляем здания, делаем гнёзда для стрельбы — то есть усложняем жизнь нашим врагам, чтобы они так легко не смогли бы пробраться в здания. И чтобы, конечно же, наши выиграли!
Как в посёлке Ору, так и в городе Силламяэ расположившиеся солдаты вызывают повышенный интерес среди местного населения.
ЭРИК СУЛЬГ: Всё спокойно. То есть очень много детей, им интересно — подходят, смотрят, узнают про армию, что вообще что… Рассказываем, объясняем, заставляем их тоже: что давайте приходите, служите, получите много полезных навыков, опыта.
Со вторника военные начнут отрабатывать тактику ведения боя в городских условиях. Первые бои пройдут в Силламяэ и Вайвара, затем поле боя передвинется в Кохтла-Ярве, Йыхви и Ахтме. Завершится активная фаза городских боёв 10 мая.
В связи с этим командование учениями призывает местных жителей быть более внимательными.
ИНДРЕК СИРЕЛЬ, генерал-майор:Первое, что я хочу вам сказать, — что будьте внимательны! Это основа того, чтобы не создавать каких-нибудь критических ситуаций. Пожалуйста, будьте внимательны, особенно с тяжёлой техникой. Потому что водители вот этих танков, бронетранспортёров, тяжёлых машин не всегда видят в полном объёме, по сравнению с водителями легковых машин. И я так думаю, это основное, что я попрошу жителей.
Учения Сил обороны Эстонии «Весенний шторм» проходят уже в 16-й раз. В них заняты как действующие военные и солдаты срочной службы, так и резервисты, и представители союзников, общим числом более девяти тысяч человек.
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