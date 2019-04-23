ERR Оригинал

Кальюлайд: прямой разговор с Путиным делает Эстонию «настоящим государством»
Эстония должна находиться на одном уровне с другими странами ЕС и выражать свою позицию самостоятельно, а не позволять кому-то говорить за себя, уверена президент Керсти Кальюлайд. По её словам, именно поэтому она решила лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить сложные международные проблемы. Подобный прямой разговор способствует тому, что Эстония становится «настоящим государством», пояснила Кальюлайд в интервью эстонским СМИ.
Кальюлайд: прямой разговор с Путиным делает Эстонию «настоящим государством»
Reuters

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает чем-то необычным то, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным она затронула в том числе и сложные темы. По её словам, во время беседы с главой Российской Федерации она выразила позицию Евросоюза. 

По мнению Кальюлайд, было бы нечестно остаться в стороне от обсуждения сложившихся проблем. Об этом сообщили во вторник, 23 апреля, утренние новости ETV+ со ссылкой на интервью президента Эстонии в передаче Välisilm. 

Эстония, как и другие страны, должна обсуждать ситуацию со всеми своими соседями, независимо от того, приятный это разговор или нет, убеждена Кальюлайд. По мнению президента, Эстония должна указывать на проблемы России с Украиной и Грузией — точно так же, как это делают Финляндия, Австрия или Германия. И отклонения от единой политики ЕС здесь точно нет, подчеркнула президент.  

«Я хочу, чтобы Эстония находилась на одном уровне с другими странами Евросоюза и НАТО. Чтобы говорили не за нас, а чтобы мы сами говорили. Мы же очень много сами говорим о России, когда встречаемся с главами других стран. И гораздо честнее, когда ты сам готов выразить свои мысли напрямую главе российского государства. Таким образом мы становимся настоящим государством», — объяснила Керсти Кальюлайд. 

Как писал ERR, встреча Путина и Кальюлайд прошла в Кремле 18 апреля.   

Дата публикации 23 апреля 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
Владимир Путин геополитика Евросоюз НАТО переговоры президент Прибалтика Россия сотрудничество Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров