ERR о встрече Кальюлайд и Путина: Россия уважает любых партнёров

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе встречи в Москве пригласила российского лидера Владимира Путина нанести ответный визит и принять участие в Конгрессе финно-угорских народов в Тарту. Оба президента также подчеркнули, что с соседями «важно разговаривать». Эти переговоры дали возможность России продемонстрировать, что она не находится в изоляции и доброжелательно относится ко всем своим партнёрам, не разделяя страны на «большие и малые», сообщает ERR.

В Кремле прошла встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с российским лидером Владимиром Путиным. Незадолго до этого Кальюлайд заявила, что Эстония хочет наладить с Россией новые отношения и «готова к диалогу». По словам главы государства, настало время «обновить программу сотрудничества» между Европейским союзом и Россией.



В приветственном слове Путин отметил, что последняя такая встреча на высшем уровне состоялась десять лет назад. Столь длительное отсутствие контактов между соседними странами российский президент назвал «ненормальной ситуацией».



Керсти Кальюлайд на своей пресс-конференции в Москве заявила, что со стороны России вопросы, связанные со статусом русского языка в Эстонии, и подобные темы не поднимались.



По итогам встречи Кальюлайд пригласила Владимира Путина на Конгресс финно-угорских народов, который пройдёт в 2020 году в Тарту.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Отсутствие контактов между официальными лицами, официальными органами, между соседями — это ненормальная ситуация. Как результат, у нас в предыдущие годы упал товарооборот более чем на 50 процентов. У нас объективно есть общие интересы, связанные с регионом Балтийского моря: здесь и вопросы безопасности, и вопросы экологии.



КЕРСТИ КАЛЬЮЛАЙД, президент Эстонии: Действительно, уже некоторое время назад мы договорились между собой, что могли бы иногда разговаривать — хотя бы просто потому, что с соседями надо разговаривать и тогда, когда между нами имеются, без сомнения, принципиальные расхождения во мнениях.



И наш московский корреспондент Антон Алексеев — на прямой связи со студией. Антон, здравствуй!



АНТОН АЛЕКСЕЕВ, корреспондент ERR: Добрый вечер!



Ты присутствовал на встрече двух президентов. Удалось ли тебе рассмотреть заинтересованность в обновлении отношений?



АНТОН АЛЕКСЕЕВ: Да, безусловно, это было видно. Поскольку только я практически и ещё мой коллега-фотограф из газеты остались на то время, когда президенты переходили из зала переговоров в обеденный зал. И было просто видно, что если вначале, во время протокольной съёмки, оба главы государства были достаточно сдержанны в своих эмоциях, то во время этого прохода они уже улыбались. И в общем, было видно, что действительно переговоры прошли не напрасно — или, по крайней мере, что обеим сторонам они принесли некую ощутимую пользу.



Как по-твоему, что эта встреча значит для России? И в первую очередь, для Кремля?



АНТОН АЛЕКСЕЕВ: Я думаю, что у Кремля есть конкретная заинтересованность в том, чтобы общаться с западными партнёрами — пусть даже и с такими небольшими странами, как Эстония. В России, конечно же, говорят, что она не находится ни в какой изоляции, что Россию изолировать невозможно. Тем не менее нехватка контактов на высшем уровне, нехватка контактов на уровне правительств, министров со странами Запада здесь, конечно же, ощущается. По крайней мере, по сравнению, допустим, с ситуацией пяти-, шести-, десятилетней давности. Поэтому визит главы Эстонии в Москву дал возможность Кремлю продемонстрировать, что он не делит, во-первых, западные страны на большие и малые, что он относится равно доброжелательно ко всем своим партнёрам. Ну и во-вторых, что Москва, конечно же, не находится в изоляции, и всегда есть о чём поговорить.



Спасибо, Антон!



Дата выхода в эфир 18 апреля 2019 года.