ERR: эстонские парламентарии ждут, что встреча Кальюлайд с Путиным стимулирует отношения

Члены только что сформированной эстонской парламентской группы по связям с Россией считают, что визит президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву и её вероятная встреча с президентом Владимиром Путиным помогут восстановить контакты с Госдумой, которые в последнее время сошли на нет. По мнению парламентариев, надо активнее взаимодействовать и поддерживать добрососедские отношения, передаёт ERR.

Несмотря на то что парламентская группа по связям с восточным соседом — Россией, в списке не значится, на самом деле, как заверяют её члены, такая группа сформирована. И её председателем избран центрист Ааду Муст, а вице-председателями — реформисты Айвар Сыэрд и Антс Лаанеотc. Ему слово. Какова цель этой группы?

АНТС ЛААНЕОТС, вице-председатель парламентской группы по связям с Россией: Ну, поддерживать, так сказать, контакт с соседним государством. По-моему, это нормально! И ясное дело, разговаривать, насколько это возможно — а не просто быть изолированными и изолироваться от России. То есть, если мы соседи, то надо иметь какие-то контакты регулярные. Так ведь, нет?

Удастся ли наладить контакты с российской Госдумой? И вообще наладить сотрудничество парламентариям эстонским и российским?

АНТС ЛААНЕОТС: Ну, мы пытались, это где-то почти два года назад… Я с господином Петровым поддерживаю контакт всё время, с послом российским. Интересы, по сути, касательно контактов таких больше отсутствуют у Госдумы, чем у нас. То есть обоюдно объявили санкции — и российская Госдума придерживается сильно этого. Но если сейчас наш президент съездит в Москву, встретится с президентом Путиным — может быть, там какие-то будут сдвиги, так сказать, хотя бы в общении между собой.

Продолжает председатель группы по связям с российскими парламентариями Ааду Муст.

ААДУ МУСТ, председатель группы по связям с Россией: Знаете, круг тематики, конечно, очень широкий! Внимание уделяется на культурные контакты — на контакты, значит, с художественными коллективами, архивами, музеями и так далее. С соседями надо сотрудничать! Дело в том, что после 1991 года мы почти не встречались с нашими российскими коллегами. Или встретились в Пекине, или в Лондоне, или где-то в других каких-то местах. Но теперь ситуация уже изменилась: были у нас русские учёные — из России учёные в городе Тарту, и в Таллине, и так далее… Я уверен: в сегодняшнем мире надо сотрудничать! Сотрудничать с соседями — это хорошая, добрая традиция.

И сегодня же были сформированы пять групп поддержки, благодаря деятельности которых как депутаты, так и фракции смогут привлекать внимание к конкретным темам, оказывать поддержку или отстаивать более узкие жизненные интересы регионов — как, например, группа поддержки Пярнумаа, поддержки островов, группа поддержки любительского спорта и движение поддержки магистрали Rail Baltic (постоянного соединения Эстонии и Хельсинки).

Есть и группа поддержки Ида-Вирумаа. О её целях — председатель группы, центрист Дмитрий Дмитриев.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВ, эстонский депутат: На самом деле группа поддержки Ида-Вирумаа действует не первый созыв уже. И думаю, мы будем продолжать работу в том же ключе, в котором мы начинали её под моим руководством в прошлом созыве — то есть вопросы как финансирования программы развития Ида-Вирумаа, так и вопрос налогов на загрязнение окружающей среды, которые мы хотим направить больше в Ида-Вирумаа, так и общерегиональные вопросы, связанные не только с нашим уездом. Я думаю, от этого уезд только выиграет!

Среди 14 опубликованных на странице Рийгикогу сформированных парламентских групп, куда входят представители всех или большинства парламентских партий — группы по связям с США, Китаем, Великобританией, Чехией, Португалией, Германией, Финляндией, Украиной, Латвией, Литвой, Австрией, Венгрией, Японией, Кореей и даже королевством Таиланд.

Дата выхода в эфир 09 апреля 2019 года.