ERR: Эстония не пропустила крупнейший в мире учебный парусник «Седов» из-за крымских курсантов

МИД Эстонии запретил российскому учебному барку «Седов» совершить заход в территориальные воды страны за несколько дней до визита президента Керсти Кальюлайд в Москву. Как пояснили дипломаты в официальном комментарии для ERR, допуск «Седова» противоречил бы эстонской политике «непризнания аннексии Крыма», поскольку на борту парусника, совершающего свой юбилейный сотый рейс, находятся курсанты из Керчи.
Эстония запретила вход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов», поскольку на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, расположенного в «аннексированном»* Россией Крыму. Об этом говорится в комментарии, предоставленном 11 апреля для ERR Министерством иностранных дел Эстонии.
«Учебное судно «Седов» не получило разрешения на вход в территориальные воды Эстонии, поскольку, по нашим данным, на его борту находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета из оккупированного* Крыма», — отмечается в комментарии.
По оценке МИД, допуск судна в Эстонию противоречил бы политике непризнания аннексии Крыма. «Эстония не признаёт незаконную аннексию Крыма. И, по нашей оценке, выдача разрешения учебному судну противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма», — добавили в министерстве.
Заход «Седова» в эстонские воды был запланирован на 13—14 апреля, за несколько дней до визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву. О невыдаче паруснику соответствующего разрешения стало известно в среду. Посольство России в Таллине назвало этот запрет «недружественным актом».
В середине марта 2019 года Департамент внешней разведки Эстонии в своём ежегоднике отметил, что гражданские суда России всё чаще выполняют «задания российской разведки». Кроме того, по оценке департамента, гражданские суда, в том числе крупные парусники, занимаются «пропагандистской деятельностью».
Четырёхмачтовый 117,5-метровый барк «Седов», занесённый в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой учебный парусник в мире, посещал Таллин в сентябре 2018 года. Тогда же в столичный порт зашёл и парусник «Мир», считающийся самым быстрым парусным судном в мире.
Крым был включён в состав России весной 2014 года. Большинство стран мира, в том числе Эстония, расценивают этот шаг как незаконную аннексию и не признают новый статус полуострова. В Москве утверждают, что включение Крыма в состав России было законным, потому что оно основывалось на результатах проведённого на полуострове референдума.
Дата публикации 11 апреля 2019 года.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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