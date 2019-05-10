Sun: британцы с союзниками покажут свою мощь в Эстонии, чтобы «отпугнуть» Россию

На северо-востоке Эстонии проходят масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм», в которых в том числе участвуют британские бронетанковые подразделения, пишет The Sun. По словам издания, цель этой инициативы — послать сигнал Владимиру Путину и его Вооружённым силам.

Британские бронетанковые части присоединились к масштабным военным учениям НАТО на северо-востоке Эстонии. Их цель — «продемонстрировать мощь и отпугнуть» российского президента Владимира Путина, пишет The Sun.

В ежегодных манёврах Североатлантического альянса «Весенний шторм», которые продлятся до 17 мая, примут участие более 9000 человек. Среди них военный персонал участников военного блока, а также Грузии и Украины, отмечает издание.

Помимо пехоты и сотен единиц бронетехники, в тренировочной операции будут задействованы боевые корабли и авиация. Последняя представлена истребителями Королевских ВВС и Германии Eurofighter, польскими Су-22 и несколькими ударными вертолётами.

Эти вертолёты находятся на авиационной базе «Эмари» рядом с городом Тапа. Этот населённый пункт расположен всего в 93 милях от России, обращает внимание The Sun.

Между тем некоторые эксперты предупреждают, что рост числа военных учений вдоль границ России негативно влияет на её отношения с Западом. «Когда ездят танки и летают самолёты вблизи границ РФ, могут происходить различного рода инциденты. Даже если они носят непреднамеренный характер, они всё же могут быть достаточно опасными для российской стороны», — считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд навестила силы союзников, которые проводят «Весенний шторм». Она заявила, что на учениях «всё работает как часы».

Сама 49-летняя глава прибалтийского государства тоже не боится военных тренировок. В марте она совершила марш-бросок, преодолев за 4 часа и 19 минут 30 километров с 15 килограммами груза, подчёркивает The Sun.