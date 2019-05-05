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Independent: эстонские министры встревожили международное сообщество «расистским приветствием»

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Во время вступления в должность два новых министра от крайне правой Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме и его сын Мартин показали жест, который был воспринят критиками как шовинистический, пишет The Independent. Как поясняет издание, этот знак рукой похожий на привычное объяснение, что «всё в порядке», с недавних пор стал трактоваться как «скрытый сигнал» среди сторонников националистических взглядов.
Independent: эстонские министры встревожили международное сообщество «расистским приветствием»
Reuters

Коалиционное правительство Эстонии вызвало обеспокоенность у международного сообщества. Двух членов нового кабмина заподозрили в том, что во время церемонии приведения к присяге они якобы использовали расистское приветствие, сообщает The Independent.

По словам издания, обвинения касались Марта Хельме и его сына Мартина, которые состоят в крайне правой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Оба сделали жест рукой, который с виду похож на обычный знак «всё хорошо», но среди националистов имеет другое значение.

Использование этого жеста началось как шутка в интернете, но затем с ростом популярности он стал трактоваться как «скрытый сигнал» среди сторонников правых взглядов. Так, подозреваемый в массовом убийстве прихожан мечети в новозеландском городе Крайстчёрч подал этот знак во время судебного заседания, отмечает The Independent.
 
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что отец и сын Хельме продемонстрировали «жест белых шовинистов». «Делать такое перед всем дипломатическим корпусом на церемонии приведения к присяге  значит давать дипломатам повод сообщить об этом на родину», — предположил он, добавив, что произошедшее его «шокировало».
 
Инцидент также прокомментировал «видный» шведский политик, бывший премьер-министр Карл Бильдт. «У меня вызвало искреннее беспокойство, когда я увидел, как ведут себя два члена нового правительства Эстонии», — признался он.
 
Другой скандал вокруг EKRE касался ещё одного её члена Марти Куусика. Он был отстранён от должности министра после появившихся в СМИ обвинений в домашнем насилии, которые сам политик отрицает, подчёркивает The Independent.
 
Новое правительство прибалтийской республики возглавляет либеральная Центристская партия Эстонии. Но она пошли на сделку с представителями EKRE, которые пообещали свою поддержку в обмен на пять постов в кабинете министров.
 
EKRE показала весьма высокие показатели на мартовских всеобщих выборах в Эстонии. Партия, критикующая иммиграцию, однополые браки и феминизм, получила почти 18% голосов, обращает внимание издание.
 
Представители EKRE также утверждают, что хотят провести референдум о членстве в ЕС, хотя, по их словам, они не собираются выходить из организации. Их осмотрительность понятна, ведь согласно соцопросам, европейский блок всё ещё пользуется большой популярностью среди эстонцев, заключает The Independent.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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