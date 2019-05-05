Independent: эстонские министры встревожили международное сообщество «расистским приветствием»

Во время вступления в должность два новых министра от крайне правой Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме и его сын Мартин показали жест, который был воспринят критиками как шовинистический, пишет The Independent. Как поясняет издание, этот знак рукой похожий на привычное объяснение, что «всё в порядке», с недавних пор стал трактоваться как «скрытый сигнал» среди сторонников националистических взглядов.

Коалиционное правительство Эстонии вызвало обеспокоенность у международного сообщества. Двух членов нового кабмина заподозрили в том, что во время церемонии приведения к присяге они якобы использовали расистское приветствие, сообщает The Independent.

По словам издания, обвинения касались Марта Хельме и его сына Мартина, которые состоят в крайне правой Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Оба сделали жест рукой, который с виду похож на обычный знак «всё хорошо», но среди националистов имеет другое значение.

Использование этого жеста началось как шутка в интернете, но затем с ростом популярности он стал трактоваться как «скрытый сигнал» среди сторонников правых взглядов. Так, подозреваемый в массовом убийстве прихожан мечети в новозеландском городе Крайстчёрч подал этот знак во время судебного заседания, отмечает The Independent.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что отец и сын Хельме продемонстрировали «жест белых шовинистов». «Делать такое перед всем дипломатическим корпусом на церемонии приведения к присяге — значит давать дипломатам повод сообщить об этом на родину», — предположил он, добавив, что произошедшее его «шокировало».

Инцидент также прокомментировал «видный» шведский политик, бывший премьер-министр Карл Бильдт. «У меня вызвало искреннее беспокойство, когда я увидел, как ведут себя два члена нового правительства Эстонии», — признался он.

Другой скандал вокруг EKRE касался ещё одного её члена Марти Куусика. Он был отстранён от должности министра после появившихся в СМИ обвинений в домашнем насилии, которые сам политик отрицает, подчёркивает The Independent.

Новое правительство прибалтийской республики возглавляет либеральная Центристская партия Эстонии. Но она пошли на сделку с представителями EKRE, которые пообещали свою поддержку в обмен на пять постов в кабинете министров.

EKRE показала весьма высокие показатели на мартовских всеобщих выборах в Эстонии. Партия, критикующая иммиграцию, однополые браки и феминизм, получила почти 18% голосов, обращает внимание издание.

Представители EKRE также утверждают, что хотят провести референдум о членстве в ЕС, хотя, по их словам, они не собираются выходить из организации. Их осмотрительность понятна, ведь согласно соцопросам, европейский блок всё ещё пользуется большой популярностью среди эстонцев, заключает The Independent.