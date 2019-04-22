ERR: королевские гусары помогут эстонцам прибраться в тюрьме для антикоммунистической выставки

Боевая группа британских королевских гусаров, дислоцирующаяся в Эстонии в составе контингента НАТО, примет участие в субботнике по приведению в порядок исторической Батарейной тюрьмы, где планируется затем открыть выставку «Коммунизм — это тюрьма». В будущем в этом здании Эстония также намерена основать Международный музей памяти жертв коммунизма и научный центр, сообщает ERR.
Дислоцированные в Эстонии солдаты Великобритании займутся 23 апреля, в День ветерана, вместе с командой Эстонского института исторической памяти приведением в порядок части Батарейной тюрьмы, где в середине мая откроется выставка «Коммунизм — это тюрьма».
«Солдаты из боевой группы королевских гусаров, расположенной в Тапа, произведут в Батарейной крепости различные работы, чтобы обеспечить техническую безопасность, очистить помещения и округу, а также сделать комплекс более доступным для будущих посетителей», — рассказал пресс-секретарь боевой группы.
«У этого почти 200-летнего комплекса, относящегося к архитектурному наследию Европы, сложная и особая история. Для представляющих НАТО британских солдат это честь в сотрудничестве с эстонским партнёром внести весомый вклад в сохранение данного объекта», — добавил он.
Выставочная площадь в Батарейной тюрьме под названием «Коммунизм — это тюрьма» расположится в аутентичных тюремных интерьерах на площади около 1200 квадратных метров. Выставка расскажет об истории батареи, о преступлениях и сущности коммунистической идеологии и её режимов.
Для посещения выставка откроется 15 мая. В восточном крыле здания будет создан в будущем Международный музей памяти жертв коммунизма и научный центр.
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