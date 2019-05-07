ERR: Эстония и Латвия обложат российское электричество пошлиной в борьбе с «нечестной конкуренцией»

Стоимость импортируемого из России электричества в Эстонии сейчас практически вдвое ниже цен на местную электроэнергию, вырабатываемую из сланца, из-за действующих в стране налогов. Однако Прибалтика пока не может полностью обходиться без российской электросети. Поэтому с осени Эстония и Латвия решили ввести пошлину на российскую электроэнергию, чтобы «решить проблему нечестной конкуренции», сообщает ERR.
По примеру Финляндии осенью Эстония и Латвия введут пошлину на российскую электроэнергию, чтобы решить проблему нечестной конкуренции. Так как осенью прекращается торговля электроэнергией между Белоруссией и Литвой, то в дальнейшем российское электричество будет поступать в Балтийские страны через Латвию.
Сейчас российское электричество, производимое из ископаемых источников, но не облагаемое квотами на выброс углекислого газа, попадает на эстонский рынок через Литву, передаёт «Актуальная камера». Стоимость такого электричества практически в два раза ниже, чем цена на электричество, производимое предприятием Eesti Energia из сланца. Причина разницы в ценах заключается в налогах, которые необходимо платить в Эстонии.
«Что касается, например, таможенной защиты, то это в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии, государства ЕС отдельно её устанавливать не могут. Но мы договорились с латышами о введении тарифа за использование инфраструктуры, предположительно осенью», — пояснил вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Эстонии Тимо Татар.
Подобный тариф на импортированное из России электричество уже много лет использует Финляндия. Введение тарифа запланировано на осень, так как в это время в Белоруссии будет готова атомная электростанция.
Литва в свою очередь приняла закон, прекращающий торговлю электроэнергией между Белоруссией и Литвой после окончания строительства атомной электростанции. Балтийские страны пока что не могут обойтись без российской электросети, поэтому электричество из России теперь будет поступать через Латвию.
«По сути, этот тариф основан на расходах, которые возникают при импорте российского электричества. Это не устранит нечестную конкуренцию, но хотя бы частично её смягчит», — сказал руководитель государственной компании Elering Таави Вескимяги.
Руководитель Eesti Energia в свою очередь заявил, что от частичного облегчения ситуации никакого прока не будет, и для российской стороны необходимо установить налоговую ставку, которая равнялась бы налоговой нагрузке из-за выбросов CO2.
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