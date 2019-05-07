Der Spiegel: 9 мая НАТО «обыграет» отражение атаки, и кто агрессор — понятно без слов

9 мая стартуют очередные масштабные учения НАТО, цель которых отработать действия Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран западного военного блока, сообщает Der Spiegel. «И кто противник — понятно без слов», — отмечает немецкое издание.

9 мая стартуют очередные масштабные учения НАТО, цель которых отработать действия Североатлантического альянса в случае нападения на одну из стран западного военного блока, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«И кто противник — пожалуй, понятно без слов», — отмечает автор статьи Маттиас Гебауэр.

На следующей неделе НАТО «обыграет нападение России на одного из партнёров и военную реакцию альянса». В общей же сложности учения в штаб-квартире НАТО и министерствах обороны стран — членов блока продлятся шесть дней, уточняет журналист Der Spiegel.

Crisis Management Exercise — именно так называются масштабные учения НАТО, и они — «больше чем рутина». К их проведению военные и чиновники альянса готовились на протяжении нескольких месяцев, поясняет автор статьи.

Все детали предстоящих учений засекречены, добавляет журналист немецкого издания. Известно, однако, что разработчики плана учений «набросали сценарий, в котором расписаны фазы возможной агрессии России против НАТО».

Цель будущих учений — убедиться, что «внутренние механизмы работают» и что в случае реального нападения Североатлантический альянс на самом деле способен быстро принимать политические решения и действовать, подчёркивает Гебауэр.

При этом стартующие 9 мая учения НАТО не предусматривают переброску солдат и танков. Альянс якобы хочет не устрашить, а получить ответы на интересующие Брюссель вопросы: сколько времени потребуется Совету НАТО на принятие важных решений, сколько времени уйдёт на то, чтобы послы согласовали действия со своими правительствами и какую информацию должен предоставить Североатлантический альянс, перечисляет автор статьи.