Американский эксперт: Германия должна защитить восточный фланг НАТО от «российского авантюризма»

Североатлантический альянс нуждается в сильной немецкой армии, способной защитить восточный фланг НАТО, в первую очередь, от России, пишет американский эксперт Элбридж Колби в своей статье для Die Zeit. При этом многие немцы считают, что из-за своего сложного прошлого, Германия не имеет права на создание сильных вооружённых сил: однако, по мнению Колби, агрессивное прошлое не должно толкать Германию к пассивности и избеганию проблем. Напротив, Германия должна вносить свой вклад в коллективную безопасность НАТО, пишет эксперт.

В рамках напряжённого отношения немцев к своей истории нет более деликатного аспекта, чем роль и статус немецких вооружённых сил, пишет директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Элбридж Колби на страницах Die Zeit. Многие немцы считают, что из-за своего прошлого Германия не имеет права обладать сильной армией.

Именно поэтому, отмечает Колби, в Германии не могут понять, почему выделение более значительных средств на оборону и развитее полноценной армии приемлемо. Тем не менее, считает американский эксперт, чтобы соответствовать достойным страницам своей истории, Германия должна вносить больший вклад в совместную оборону со своими партнёрами по НАТО.

Бесспорно, что немецкая история несёт на себе отпечаток милитаризма и захватов, пишет Колби: однако, в результате всего, Германия не превратилась в пацифистское государство. После Второй мировой войны, в 1955 году, ФРГ вновь восстановила свои вооружённые силы, создав крайне боеспособный бундесвер.

Колби отмечает, что от предыдущих немецких армий бундесвер отличался своим акцентом на оборону, причём в отношении не только ФРГ, но и всего западного блока, учитывая, что «на фронте холодной войны» Западная Германия была важнейшим государством. Автор подчёркивает, что бундесвер находился не только в национальном подчинении, но также в значительной степени был интегрирован в структуры НАТО: он был сильной армией, делавшей акцент не на пацифизме и разоружении, а на коллективной безопасности свободной Европы. В свою очередь, другие страны НАТО прилагали усилия по обеспечению безопасности ФРГ. Такая стратегия сработала: СССР не предпринимал попыток атаковать альянс, а после берлинских кризисов оставил попытки оказывать своё давление в Европе, пишет Колби.

30 лет спустя мир снова вступает в эпоху стратегической конкуренции, отмечает автор статьи. Теперь США больше концентрируются на Китае, как на главном сопернике, а члены НАТО в Восточной Европе опасаются, что Россия применит против них свои вновь укрепившиеся вооружённые силы — поэтому альянсу нужна помощь Германии, считает Колби. «Немцы нужны американцам, чтобы облегчить ношу, пока они разбираются с Китаем, и восточным европейцам — для сдерживания российского авантюризма. Остальные члены НАТО нуждаются в немецком лидерстве», — пишет эксперт.

По мнению Колби, нынешняя историческая ответственность Германии состоит в том, чтобы вносить свой вклад в коллективную безопасность НАТО, в особенности от России. При этом акцент должен быть сделан даже не на взносах в альянс, а на непосредственных возможностях самого бундесвера.

Как отмечает автор, для эффективной защиты восточного фланга НАТО Германии требуется лишь несколько боеспособных дивизий быстрого реагирования, которые, совместно с американскими и другими войсками защитят Польшу и страны Балтии от России. Однако, на данный момент, Германия, будучи мощнейшей экономикой Европы, не располагает ни одной боеспособной дивизией.

В заключение Колби пишет, что Германия заслуживает восхищения за то, как осторожно она обращается со своей сложной историей. Однако эта история не должна толкать их к пассивности и избеганию проблем. «История показала, что вместе мы можем выстроить и защитить сообщество свободных стран — но лишь тогда, когда мы разделяем обязательства коллективной безопасности», — резюмирует автор.