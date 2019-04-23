AFM: командование НАТО в Европе не удовлетворено состоянием войск

Никто в командовании не удовлетворён состоянием сил НАТО в Европе, рассказал в эксклюзивном интервью Air Force Magazine новый главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс. На сегодняшний день войска действуют не так быстро и эффективно, как хотелось бы командирам, однако они продолжают работать над повышением боеспособности подразделений в европейских странах, особенно в Польше и Прибалтике.

Новый главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс рассказал о приоритетах на этот год в эксклюзивном интервью Air Force Magazine.

Во-первых, он намерен убедиться, что вверенные ему силы продолжают улучшать систему оповещений, развивать командование, управление и обратную связь. Всё это в целом означает повышение боеготовности вооружённых сил.

По замечанию издания, главнокомандующий силами НАТО в Европе заявил, что положение его войск в Европе не идеально, но он будет эффективно работать с тем, что есть. «Вы всегда хотите стрелять быстрее, вы всегда хотите стрелять точнее, вы всегда хотите стрелять дольше, — подчеркнул генерал Уолтерс. — Так, вы хотите иметь возможность подвергать риску больше целей на потенциальном боевом пространстве, где бы оно ни находилось».

В то же время американский главнокомандующий признал: «При нынешней ситуации мы, вероятно, не такие быстрые или основательные, как хотелось бы любому командиру». Например, хотелось бы вести огонь со всех возможных позиций — не только с воздуха, но и с моря, с суши, из космоса, в киберпространстве. Заглядывая в будущее и оценивая все эти сферы, командование силами НАТО в Европе хочет убедиться, что в каждой из них могут проводиться боевые действия и что существуют все возможности для устранения конфликтов и координирования действий, а также достижения желаемых результатов. Для этого все подразделения и виды вооружений должны быть способны к слаженной совместной атаке на цель — тогда противнику придётся обеспечивать защиту со всех сторон, и это создаст для него существенную проблему, уверен Тод Уолтерс. По его замечанию, в настоящее время никто в командовании не удовлетворён ситуацией, имеющейся на сегодняшний день.

Военные силы действуют превосходно, когда командир в состоянии оценить, насколько далеко он может отправить военных на тактическом уровне и какую позицию они должны занять, чтобы иметь возможность выполнять чёткие указания командира. Если указания или намерения командира не будут достаточно чёткими, это будет сбивать исполнителей с толку, что повлечёт за собой проблемы, объяснил Тод Уолтерс в интервью Air Force Magazine.

Также он рассказал журналистам издания о важности доверия. Часть этого доверия состоит в том, что при проведении тренировочных упражнений военные тактического уровня выполняют определённые действия, а после командующий получает откровенные отзывы о том, что произошло. Это даёт возможность внести корректировки — и в случае реального конфликта подразделения смогут действовать лучше.

Что касается беспилотников MQ-9 в Польше, их миссия состоит, главным образом, в разведке и наблюдении. Расстояния, которые они способны преодолевать, и локации, в которые они могут проникать, позволят командованию силами НАТО в Европе улучшить понимание пространства вблизи Польши и в Прибалтике и реагировать быстрее, чем когда-либо ранее.

По словам американского генерала, США помогают союзникам в Европе во всё тех же сферах наблюдения, предупреждения и улучшения коммуникаций между войсками. В качестве примера он назвал Эстонию: по словам Тода Уолтерса, под руководством НАТО улучшения там заметны уже сейчас.

Самая большая проблема, особенно при продвижении на восток, состоит в том, чтобы достичь положения, при котором вы чувствуете себя комфортно, учитывая вероятность сближения с потенциальным противником, рассказал Уолтерс. «Мы хотим достичь положения, при котором никто никогда не подумает о нарушении суверенного воздушного, наземного или водного пространства стран НАТО, которые находятся в этом регионе», — подчеркнул главнокомандующий силами альянса в Европе в интервью Air Force Magazine.