Focus: Германию уличили в недобросовестном устрашении русских

Германия баснословно богата и в состоянии тратить больше на свою оборону и своих союзников по НАТО, заявил в интервью Focus бывший заместитель помощника министра обороны США Элбридж Колби. «Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских», — констатировал американский военный эксперт.

Германия ведёт себя странно и даже цинично, заявил в интервью немецкому журналу Focus бывший заместитель помощника министра обороны США, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Элбридж Колби.

«Германия баснословно богата и могла бы тратить больше на свою оборону и своих союзников», — пояснил американский военный эксперт.

Сегодня, по словам Колби, немецкая армия — это всего лишь «бледная тень того, что она представляла собой в конце холодной войны».

«При этом Германия могла бы действительно внести большой вклад в решение ключевых проблем альянса, если бы она выполняла хотя бы частицу того, что она делала в 1988 году», — констатировал бывший заместитель помощника министра обороны США.

Проблемы Колби видит в первую очередь на восточной границе НАТО, которой якобы угрожает Россия. По мнению эксперта, в этом конфликте сильная в военном плане Германия может сыграть решающую роль.

«Германия могла бы гораздо более правдоподобно помогать устрашать русских», — подчеркнул директор оборонной программы Центра новой американской безопасности.

В худшем случае, отметил Колби, Запад будет вовлечён стразу в два конфликта — с Российской Федерацией и Китаем.

«Если же мы хотим быть к ним готовыми, то Европа должна делать больше, чтобы оказать помощь в случае российской агрессии», — призвал американский военный эксперт.

Ведь если события будут развиваться по наихудшему сценарию, то в этом случае Германии и другим европейским союзникам США по НАТО придётся противостоять России практически в одиночку, предупредил бывший зампомощника министра обороны США.