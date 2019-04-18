Telepolis: «российская угроза» помогает США укрепляться в Европе

Этим летом США разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD, сообщает Telepolis. Задача же перед американским комплексом поставлена предельно ясная: защищать Европу от якобы растущих угроз «за пределами евротрансатлантического региона», отмечает немецкое издание.

Этим летом Соединённые Штаты «по требованию Североатлантического альянса» разместят в Румынии систему противоракетной обороны THAAD, сообщает немецкое издание Telepolis.

Как отметили в Европейском командовании Вооружённых сил США (EUCOM), система THAAD будет развёрнута в румынском местечке Девеселу на время проведения технических работ и модернизации имеющегося там комплекса наземного базирования Aegis Ashore.

Задача же перед американской системой противоракетной обороны поставлена следующая: защищать Европу от якобы растущих угроз «за пределами евротрансатлантического региона», уточняет автор статьи Флориан Рётцер.

В Европейском командовании Вооружённых сил США также заверили, что запланированное обновление не обеспечит «никакого наступательного потенциала» для наземной системы противоракетной обороны Aegis Ashore.

Как бы то ни было, подчёркивает журналист Telepolis, «хорошо известно», что благодаря своей «открытой архитектуре» комплексы ПРО Aegis Ashore производят запуск различных ракет, в том числе оснащённых ядерными боеголовками «Томагавков».

Более того, после сообщений о размещении в Румынии THAAD, по мнению Рётцера, стало очевидно, что эта система противоракетной обороны будет развернута не против Ирана или Северной Кореи, а в первую очередь против Российской Федерации.

«Соединённые Штаты и НАТО всегда это отрицали и обвиняли Россию в распространении фейковых новостей. Теперь же EUCOM это наконец-то признало, заговорив об угрозах за пределами «евротрансатлантического региона». Есть ли вообще основания полагать, что Российская Федерация может напасть на страны Североатлантического альянса в Европе? НАТО постоянно это внушает, когда заводит речь о «российской угрозе». Доказательств этому, однако, до сих пор нет», — констатирует журналист немецкого издания.