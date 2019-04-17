Sky News: бороться с «российской угрозой» Эстонии помогут британские ударные вертолёты

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолётов Apache в качестве оружия сдерживания «угрозы со стороны России», передаёт Sky News. Как сообщает издание, вертолёты будут размещены возле российской границы в рамках программы НАТО сроком на три месяца и примут участие в военных учениях альянса.

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолётов Apache в качестве средства сдерживания «угрозы со стороны России», передаёт Sky News.

После прибытия на место машины получат поддержку со стороны разведывательных вертолётов Wildcat, которые также входят в программу НАТО по расширению присутствия в Европе, которая была разработана с целью отражения «потенциальной агрессии Кремля», сообщает издание.

Как заявил министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон, размещение ударных вертолётов в Эстонии сроком на три месяца «жизненно важно».

«Угроза, которую мы наблюдаем со стороны России, абсолютно реальна. Отчасти причина для развёртывания ударных вертолётов Apache, заключается в том, что мы постоянно адаптируемся к меняющейся ситуации», — заявил Уильямсон, отметив, что в программе расширения европейского присутствия НАТО самую масштабную роль играет Великобритания, размещающая в других странах наибольшее число военнослужащих.

Как напоминает издание, программа расширения европейского присутствия НАТО была создана по итогам саммита альянса в Варшаве в июле 2016 года на фоне «обеспокоенности в связи с действиями России» после присоединения Крыма в 2014 году. Было приято решение разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны под предводительством Британии, Канады, Германии и США.

Как сообщает издание, во время пребывания в Эстонии британские вертолёты примут участие в военных учениях стран Балтии, включая учения Iron Wolf, которые пройдут в Литве при участии 14 стран.

По словам командующего 663-й эскадрильей 3-го полка Корпуса армейской авиации Великобритании Девида Лэмберта, необходимость работать в области с плоским ландшафтом в непосредственной близости от российской границы привносит новые трудные задачи в повседневную службу. «Весь этот проект очень меня увлекает», — признался майор Лэмберт.

Как сообщается, помимо вертолётов Великобритания дополнительно направляет в страны Балтии 110 военнослужащих в рамках операции CABRIT, в результате чего количество британских солдат в Прибалтике достигнет 1 тыс.