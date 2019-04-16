«Много сдерживания и мало диалога»: Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Сегодняшние отношения между Россией и НАТО напоминают обстоятельства, под которые альянс и создавался, — холодную войну, пишет Contra Magazin со ссылкой на заявления замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко. По мнению Грушко, отказ НАТО от контактов с Россией в военной сфере абсурден, поскольку именно от отношений альянса с Москвой во многом зависит безопасность всей Европы.

Решение НАТО о прекращении рабочих контактов с Москвой в военной отрасли абсурдно, поскольку безопасность Европы во многом зависит от отношений альянса с Россией, пишет Contra Magazin, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко. По мнению Грушко, этим шагом НАТО усилило конфронтацию с Россией.

«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО, — холодную войну. Снова стряхнули пыль с «доктрины Армеля»: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога», — приводит издание слова замминистра.

Как пишет Contra Magazin, Грушко отметил, что общие военные расходы НАТО за прошлый год превысили $1 млрд, что в 22 раза превышает российский оборонный бюджет. При этом Москва не будет втягиваться в гонку военных расходов c альянсом.

Грушко подчеркнул, что не желает военного конфликта между Россией и НАТО: «Это было бы катастрофой для всего человечества. Я уверен, что это понимают как в Вашингтоне, так и в Брюсселе».

Кроме того, замминистра считает, что НАТО могло бы обновиться, вступив с Россией в полноценное, стратегическое партнёрство. Грушко напомнил, что подобная попытка была предпринята на саммите Россия — НАТО в 2010 году.