«Много сдерживания и мало диалога»: Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Сегодняшние отношения между Россией и НАТО напоминают обстоятельства, под которые альянс и создавался, — холодную войну, пишет Contra Magazin со ссылкой на заявления замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко. По мнению Грушко, отказ НАТО от контактов с Россией в военной сфере абсурден, поскольку именно от отношений альянса с Москвой во многом зависит безопасность всей Европы.
Решение НАТО о прекращении рабочих контактов с Москвой в военной отрасли абсурдно, поскольку безопасность Европы во многом зависит от отношений альянса с Россией, пишет Contra Magazin, ссылаясь на слова замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко. По мнению Грушко, этим шагом НАТО усилило конфронтацию с Россией.
«Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают «обычное» состояние дел, под которое создавалось НАТО, — холодную войну. Снова стряхнули пыль с «доктрины Армеля»: диалог и сдерживание. Только в этой формуле сейчас много сдерживания и мало диалога», — приводит издание слова замминистра.
Как пишет Contra Magazin, Грушко отметил, что общие военные расходы НАТО за прошлый год превысили $1 млрд, что в 22 раза превышает российский оборонный бюджет. При этом Москва не будет втягиваться в гонку военных расходов c альянсом.
Грушко подчеркнул, что не желает военного конфликта между Россией и НАТО: «Это было бы катастрофой для всего человечества. Я уверен, что это понимают как в Вашингтоне, так и в Брюсселе».
Кроме того, замминистра считает, что НАТО могло бы обновиться, вступив с Россией в полноценное, стратегическое партнёрство. Грушко напомнил, что подобная попытка была предпринята на саммите Россия — НАТО в 2010 году.
Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого в казанский клуб перешли права на защитника Игоря Ожиганова, а московский клуб пополнил свой состав нападающим Иржи Секачем.
Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT решение президента России Владимира Путина подписать указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке.
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по поводу инцидентов с участием болельщиков команды в Испании накануне первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз» Владимир Малахов высказал мнение о возможности игры в одном звене в составе сборной России нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Менеджер селекционной службы Федерации хоккея России и олимпийский чемпион Владимир Малахов в интервью RT поделился подробностями от встречи с Александром Овечкиным в стане национальной команды. По мнению функционера, капитан «Вашингтона» перестроился после вылета своей команды из плей-офф Кубка Стэнли.
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал RT решение лондонского суда приговорить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб прокомментировал решение отклонить апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по бегу Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог. По словам судьи Деборы Тейлор, Ассанж «стоил налогоплательщикам £16 млн», а его нарушение находится «за пределами самых серьёзных из предъявленных ему обвинений».
Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, имеющих право обратиться с заявлением о приёме в российское гражданство в упрощённом порядке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден рассказал, что не без трудностей завершал второй матч серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за повреждения глаза.
Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал игру голкипера Сергея Бобровского в третьем матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан отметил необходимость изменить американскую космическую стратегию, чтобы не терять своего превосходства в космосе на фоне успехов России и Китая.
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT постановление Конституционного суда (КС) Чехии, который не нашёл дискриминации в решении руководства одного из отелей не размещать российских граждан за отказ написать заявление, осуждающее присоединение Крыма к России.