Политолог: наращивая присутствие в Чёрном море, НАТО дразнит медведя

США говорят о том, что хотят нарастить присутствие кораблей НАТО в Чёрном море, чтобы, в том числе, гарантировать свободу навигации по Керченскому проливу. Однако политологи, опрошенные France 24, предупреждают, что это опасный шаг: Азовское море для России словно Мексиканский залив для США.

США объявили, что собираются укрепить военное присутствие НАТО в акватории Чёрного моря, отправив туда новые корабли, пишет на своём сайте France 24. Американские представители поясняют, что таким образом хотят показать, что обладают возможностями сдержать «агрессивные» действия России и обеспечить украинским кораблям безопасный проход по Керченскому проливу.



«Россия проводит масштабную модернизацию своего флота и инфраструктуры и агрессивно показывает своё присутствие. Вашингтон не хочет оставлять эти события без ответа, опасаясь, что так Москва сможет фактически контролировать черноморский регион или доминировать в нём, — приводит издание мнение французского политолога Квентина Лопино. — Так что цель ещё и в том, чтобы Чёрное море по факту оставалось международным объектом, где уважалась бы свобода навигации».



Впрочем, другой политолог Ив Буайе считает, что прежде всего этот шаг — определённый сигнал. «Американцы хотят успокоить Болгарию, Румынию и Грузию. Возможно, также есть мысль помочь украинскому президенту Порошенко, который перед вторым туром президентских выборов находится в невыгодном положении», — приводит автор статьи слова эксперта.



Россия ответила, что «негативно» оценивает этот шаг США. «Мы не понимаем, что имеется в виду, ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна», — такой комментарий дал официальный представитель президента Дмитрий Песков. Однако, по словам Ива Буайе, Россия «на самом деле может по праву считать этот план провокацией». Он отметил: «Это как щекотать медведя под подбородком, полагая, что это его впечатлит, но это смешно. Берег Азовского моря полностью российский. Это как сказать американцам не вмешиваться в дела Мексиканского залива».



Ещё до происшествия с украинскими кораблями Киев и Запад обвиняли Россию в том, что она препятствует проходу кораблей в Керченском проливе. Квентин Лопино напоминает, что этот пролив важен Москве для физической связи между Крымом и материком. По его словам, контроль над проливом помогает России утвердить присоединение Крыма.



Но точно так же этот пролив важен и Киеву, ведь он нужен, чтобы пройти в Азовское море, где находятся многие важнейшие порты, в частности Бердянск и Мариуполь.



На сегодняшний день в Чёрном море естественным образом присутствует флот стран НАТО, которые расположены на его побережье: Румынии, Болгарии, Турции. По отношению к остальным действует особый режим, который оговаривается Конвенцией Монтрё от 1936 года. Так, в прошлом году там побывали четыре американских эсминца, а в 2019-м туда планируют отправить французские военные корабли. Однако, по словам экспертов, сейчас речь идёт не об увеличении численности кораблей, а об улучшении координации между союзниками.



И всё же, по словам Ива Буайе, военное столкновение в регионе маловероятно. По его словам, ни одна страна НАТО не станет слишком сильно провоцировать Россию в Азовском море. «Нельзя забывать, что Россия — не абы какая страна, это вторая по мощности ядерная сила в мире», — приводит автор статьи на France 24 предупреждение эксперта.