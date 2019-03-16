Die Zeit: ЕС ввёл новые санкции против России за «безосновательное применение силы»

11:50 Аксёнов анонсировал создание рабочей группы для подготовки иска к Киеву Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении создать рабочую группу для подсчёта экономического ущерба, нанесённого полуострову за время нахождения в составе Украины, а также подготовке исков к украинским властям.

11:40 Плетикоса: был уверен, что Хорватия обыграет Россию в серии пенальти на ЧМ Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса заявил, что был уверен в победе своей национальной команды над Россией в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.

11:35 Плетикоса назвал финал ЧМ-2018 одним из лучших в истории Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной Хорватии по футболу Стипе Плетикоса выразил мнение, что финал чемпионата мира 2018 года в России между его страной и Францией является одним из лучших в истории.

11:30 Пожар в цехе по производству полистирола в Благовещенске ликвидирован Спасателям удалось ликвидировать пожар в цехе по производству полистирола в Благовещенске. Об этом сообщили в МЧС.

11:23 В «Рубине» заявили, что клуб погасил все долги Генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что руководство клуба полностью погасило задолженность перед футболистами.

11:21 NYT: потребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний Ежедневное употребление яиц может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, однако влиянию пищевого холестерина подвержены не все люди, пишет The New York Times со ссылкой на исследователей.

11:05 Макгрегор заявил, что готов выйти на поединок с любым бойцом UFC Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что готов вернуться в октагон и схлестнуться с любым соперником.

11:00 СМИ: На Украине закрыли уголовное дело в отношении Луценко Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыли уголовное производство по делу о незаконном обогащении в отношении генерального прокурора Украины Юрия Луценко, сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источники.

10:49 Бобровский установил рекорд «Коламбуса» по спасениям в матче на ноль Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский стал рекордсменом клуба по количеству сейвов в матче, в котором ворота команды остались в неприкосновенности.

10:48 В Новой Зеландии собрано более $1,5 млн пожертвований для пострадавших Благотворительный фонд в Новой Зеландии собрал более $1,5 млн пожертвований в помощь семьям жертв и пострадавших при теракте в двух мечетях Крайстчерча.

10:32 В Крыму оценили экономический ущерб от пребывания в составе Украины Потери Крыма за время пребывания в составе Украины могут достигать сотен миллиардов рублей, заявил первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс.

10:30 Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Австралии «Формулы-1», Квят — 15-й Британский пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию первого этапа нового сезона «Формулы-1» — Гран-при Австралии.

10:21 В Совфеде прокомментировали слова Пискуна о взимании Украиной ренты с России Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT предложение экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода.

10:12 Кербер и Андрееску встретятся в финале турнира WTA в Индиан-Уэллсе Стали известны финалистки турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.

10:11 В Благовещенске произошёл пожар в цехе по производству полистирола В Благовещенске в цехе по производству полистирола произошёл пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

10:10 Гусев: Смолов снова нашёл себя Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова после возобновления сезона.

10:06 Россия готова поддержать Венесуэлу в восстановлении энергосистемы Россия готова оказать поддержку Венесуэле и рассмотреть заявку на помощь в восстановлении энергосистемы страны, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.

10:05 Гусев назвал игру «Краснодара» одной из лучших в России Экс-полузащитник сборной России по футболу Ролан Гусев признался, что ему очень нравится игра «Краснодара».

09:57 Бобровский признан главной звездой дня в НХЛ Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан главной звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

09:52 В больницах Новой Зеландии остаются более 30 пострадавших при теракте В больницах Крайстчерча после теракта остаются 39 человек, 11 из них находятся в реанимационных отделениях. Об этом сообщает New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

09:45 «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Портленда» в НБА, несмотря на 45 очков Рэндла «Нью-Орлеан Пеликанс» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:40 Гусев о Глушакове: дайте парню поиграть в футбол Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев в преддверии матча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» рассказал, как относится к шумихе вокруг капитана красно-белых Дениса Глушакова.

09:39 В Крыму рассказали о спокойном отношении к новым санкциям США Представитель крымского предприятия «Фиолент», подпавшего под новые санкции США, прокомментировал ограничительные меры, отметив, что они «принципиально не отразятся» на работе завода.

09:33 Гусев: играть на ничью с «Зенитом» «Спартаку» смысла нет Бывший полузащитник сборной России по футболу Ролан Гусев заявил, что матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом» станет для «Спартака» ключевым в борьбе за золотые медали.

09:22 Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Гвадалахаре Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Германии Татьяной Марией в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканской Гвадалахаре.

09:14 В Словакии начались президентские выборы В Словакии начался первый тур президентских выборов. Участки для голосования открылись в 07:00 (09:00 мск), они проработают до 22:00 (00:00 мск).

09:12 «Хьюстон» победил «Финикс» в НБА, Харден набрал 41 очко «Хьюстон Рокетс» взял верх над «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

09:05 «Яндекс» приступил к тестированию социальной сети «Аура» Компания «Яндекс» приступила к тестированию социальной сети «Аура» внутри собственного приложения компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

09:02 Госдеп намерен вести мониторинг СМИ и соцсетей в Ираке Госдепартамент США планирует вести мониторинг медиа и социальных сетей в Ираке. Собранная информация будет учитываться при формировании американским правительством политики в регионе. На эти цели Вашингтон готов выделить до $520 тыс.

08:59 Панарин в матче с «Каролиной» сделал 50-ю результативную передачу в сезоне НХЛ Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился очередной результативной передачей в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:50 Тело Малашенко доставили в Россию Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что тело сооснователя НТВ Игоря Малашенко доставили в Россию.

08:47 «Даллас» потерпел поражение от «Вегаса» в НХЛ, несмотря на 35 сейвов Худобина «Даллас Старз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:35 Хачанов уступил Надалю в четвертьфинале турнира ATP в Индиан-Уэллсе Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от второй ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в американском Индиан-Уэллсе.

08:29 На Украине предложили взыскать с России ренту за земли Юрия Долгорукого Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун в эфире телеканала NewsOne предложил взыскать с России ренту за «использование украинской земли, основанной Юрием Долгоруким» в течение 300-летнего периода.

08:25 Пас Панарина и 46 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Каролину» в НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» одолел «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

08:15 «Монако» с Головиным на последних минутах вырвал победу над «Лиллем» в Лиге 1 «Монако» на выезде обыграл «Лилль» в матче 29-го тура французской футбольной Лиги 1.

08:15 Госдеп отменил пятилетние туристические визы для граждан Кубы Госдепартамент ввёл визовые ограничения в отношении граждан Кубы, отменив «долгожданные пятилетние туристические визы» для въезжающих в Соединённые Штаты жителей острова, сообщает Associated Press.

08:01 В США предложили защитить научные исследования от «внешнего влияния» В конгресс США внесён законопроект о защите научных исследований, содержащих информацию ограниченного доступа, от «влияния» других государств, в том числе России. С документом ознакомился RT.

07:55 Один человек погиб в результате взрыва в Кабуле Один человек погиб и ещё один пострадал в результате взрыва в Кабуле.

07:44 Порошенко назвал санкции Запада против России «триединым ударом» Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал новые санкции, введённые Евросоюзом, США и Канадой против России.

07:31 В Новой Зеландии считают, что Брентон Таррант несёт ответственность за оба теракта Полиция Новой Зеландии полагает, что находящийся под стражей по решению суда Брентон Таррант несёт ответственность за оба нападения на мечети в Крайстчерче.

07:15 Два человека погибли в результате схода оползня в Китае Два человека погибли, ещё 17 пропали без вести в результате схода оползня в центральной китайской провинции Шаньси.

06:59 NI: Россия побеждает в санкционной войне Профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в материале для издания The National Interest заявила, что Россия выигрывает в санкционной войне.

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05:57 В Москве 16 марта ожидается до +2 °С В Москве в субботу, 16 марта, ожидается до +2 °С. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

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05:31 В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики за прошедшие сутки пять раз открывали огонь по территории ЛНР.