Die Zeit: ЕС ввёл новые санкции против России за «безосновательное применение силы»

Евросоюз продлил действующие штрафные меры против Москвы на шесть месяцев, сообщает Die Zeit. Кроме того, Брюссель внёс в санкционный список ещё восемь россиян, которые якобы причастны к инциденту в Керченском проливе. Как отмечается в сообщении Европейского совета, тогда российская сторона применила «военную силу без каких-либо на то оснований».
Европейский союз ввёл новые санкции против Российской Федерации, сообщает немецкая газета Die Zeit.
Брюссель внёс в санкционный список ещё восемь россиян, которые якобы также причастны к ноябрьскому инциденту в Керченском проливе. Речь идёт о российских военных, пограничниках и сотрудниках спецслужб поясняет издание.
Как отмечается в сообщении Европейского совета, тогда российская сторона применила «военную силу без каких-либо на то оснований».
В частности, под санкции Евросоюза попали начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю, командующий войсками Южного военного округа, заместитель главы погранслужбы ФСБ по Крыму, командир пограничного сторожевого корабля «Дон», командир пограничного сторожевого корабля «Изумруд», начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ по Крыму, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю, а также командир малого противолодочного корабля «Суздалец», перечисляет автор статьи.
Всем включённым в санкционный список россиянам теперь запрещено въезжать на территорию Европейского союза, а их активы в странах ЕС будут заморожены, уточняет Die Zeit.
Более того, продолжает журналист немецкого издания, помимо новых штрафных мер, Евросоюз продлил уже действующие санкции против «доверенных президента России Владимира Путина и пророссийских сепаратистов» ещё на шесть месяцев до 15 сентября 2019 года.
Таким образом, не сегодняшний день санкции Европейского союза распространяются на 170 человек и 44 организации, подчёркивает автор материала.
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