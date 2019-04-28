Contra Magazin: европейские вассалы находятся в плену военного авантюризма США

Договоры и доктрины, лежащие в основе ЕС и НАТО, обязывают европейцев участвовать в любых военных авантюрах США, пишет Contra Magazin. Это касается и традиционных войн, и экономических, которые в руках Вашингтона превратились в ещё более разрушительное средство достижения своих геополитических целей. А Европа, как вассал, следует за альянсом и потому несёт полную ответственность за преступления Вашингтона.

С момента подписания Маастрихтского договора все члены Европейского союза, включая даже нейтральные страны, признали верховенство НАТО в оборонной сфере, напоминает Contra Magazin. При этом лидер альянса — это, как известно, США, отмечает автор статьи. Так что, если Пентагон решит использовать санкции для уничтожения какого-нибудь враждебного экономического центра в мире, странам ЕС придётся принять схожие штрафные меры.

После реабилитации в истории с российским делом и проигрыша на промежуточных выборах в конгресс глава Белого дома Дональд Трамп сделал ставку на военных, продолжает издание. Можно говорить о возвращении американского империализма. Но современные войны ведутся не только с помощью боевого оружия.

Сражения становятся всё смертельнее и ужаснее, но самое главное для Трампа, чтобы они как можно меньше стоили, объясняет автор. Поэтому предпочтительнее бороться с помощью экономических средств, а не оружия. При этом реальные расходы за такую войну зачастую несут не сами США, у которых обычно нет торговых соглашений с противниками, а другие государства, в том числе союзники американцев.

На данный момент Вашингтон объявил штрафные меры как минимум 20 странам в мире. Как оговорено в доктрине Монро, они находятся на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Карибском бассейне и Африке, но не в Западной Европе. Долгое время под экономической войной подразумевали жёсткую конкуренцию, но сейчас это настоящая война на уничтожение, поясняет автор.

Большое количество таких конфликтов, как на Кубе, в Сирии, Венесуэле и Иране, создают серьёзные проблемы для союзников США. Поначалу ЕС не осознал угрозы для своих инвесторов на Кубе, потому не отреагировал на меры Вашингтона, закрывающие европейцам доступ к иранскому рынку. Европейский союз попал в плен США. Доктрина Вулфовица, к примеру, предусматривает, чтобы у Центральной и Западной Европы никогда не было своей собственной независимой системы обороны. По сути, Вашингтон «кастрировал» Европейский союз, включив в Маастрихтский договор пункт о верховенстве НАТО.

Автор вспоминает все военные авантюры Пентагона в Боснии и Герцеговине, Косове, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Во всех этих ситуациях Европа, как вассал, маршировала вслед за НАТО. Именно поэтому европейцы несут ответственность за все войны Вашингтона и, в частности, за голод в Йемене, спровоцированный военными операциями саудовской коалиции и санкциями США.