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Bloomberg: в Турции заявили, что не собираются размещать российские C-400 в третьих странах

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не собирается размещать купленные у Москвы ЗРК С-400 в третьих странах, пишет Bloomberg. Как отмечает издание, таким образом он прокомментировал предположение ряда турецких СМИ о том, что Турция, чтобы избежать санкций США, может временно развернуть российские комплексы в соседних Азербайджане или Катаре.
Bloomberg: в Турции заявили, что не собираются размещать российские C-400 в третьих странах
Reuters
Турция не предлагала размещать в третьих странах купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.
 
Как напоминает издание, проправительственные СМИ Турции выступили с предположением, что Анкара может временно разместить российские ЗРК в соседних Азербайджане или Катаре, чтобы избежать санкций со стороны США за покупку комплексов С-400, поскольку последние могут представлять угрозу для безопасности американских истребителей F-35.
 
Между тем Чавушоглу отметил, что турецкое правительство предложило США и НАТО создать совместную комиссию экспертов для выработки шагов, которые может предпринять Турция для ограничения использования ЗРК С-400.
 
«США всё ещё не ответили на это предложение, тогда как НАТО хочет этого», — подчеркнул Чавушоглу.
 
По его словам, Турция намерена удостовериться в том, что российские ЗРК не будут идентифицировать технику НАТО как вражескую. Турецкий министр также отметил, что никаких планов, в рамках которых Анкара будет выступать в качестве посредника, не появлялось и не рассматривалось. При этом Чавушоглу добавил, что Москва при желании может продавать свои комплексы напрямую третьим странам.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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F-35 Азербайджан Катар НАТО Россия С-400 США Турция
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