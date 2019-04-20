Telepolis: израильские «суперракеты» обещают перехитрить российские С-300 в Сирии

Буквально недавно ВВС Израиля, предположительно, впервые применили в Сирии свои новейшие «суперракеты», пишет Telepolis. При этом сверхзвуковая Rampage класса «воздух-земля» якобы даже в состоянии «перехитрить» российские ЗРК С-300, отмечает немецкое издание.

На прошлой неделе Израиль, предположительно, впервые применил свои новые «суперракеты», сообщает немецкое издание Telepolis.

13 апреля из воздушного пространства Ливана израильская авиация нанесла удар по объектам в районе города Масиаф в сирийской провинции Хама, уточняет автор статьи Флориан Рётцер.

По сообщениям израильских СМИ, в ходе авиаудара Военно-воздушные силы Израиля впервые задействовали недавно разработанную сверхзвуковую ракету класса «воздух-земля» Rampage. Как отмечается, уничтожены были иранские объекты на территории Сирии.

Применение новой ракеты в Израиле посчитали реакцией на размещение Россией в Сирии зенитно-ракетных комплексов, отмечает журналист Telepolis.

«Для более эффективного отражения многочисленных авиаударов ВВС Израиля Москва передала Дамаску ЗРК С-300. Речь, однако, идёт не о новейших С-400, которые Россия разместила для защиты своих собственных баз. В свою очередь, ракеты Rampage якобы в состоянии перехитрить российские С-300. Сообщения в израильских СМИ, пожалуй, также стоит рассматривать как рекламу новой оборонной продукции. Кроме того, если информация действительно верна, то её можно расценивать как попытку устрашения», — подчёркивает Рётцер.

Ракеты Rampage израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) представили ещё в июне прошлого года, напоминает журналист немецкого издания. В длину она достигает 4,5 м и весит 570 кг. Максимальная же дальность полёта «суперточной» израильской ракеты составляет 150 км.