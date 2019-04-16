Das Erste: жизнь налаживается — запах гари над Алеппо сменился ароматом мыла

После долгих лет гражданской войны значительная часть Алеппо лежит в руинах, рассказывает немецкий телеканал Das Erste. Многие жители вернулись в город и своими силами восстанавливают здания. Они видят, что ситуация постепенно улучшается, и верят, что скоро жизнь вернётся к норме и в Сирию снова потянутся туристы, — а владелец фабрики знаменитого мыла из Алеппо уже вернулся к активному производству, несмотря на отсутствие электричества в квартале.

Значительная часть сирийского Алеппо лежит в руинах, дома и целые улицы разрушены, многие жители были вынуждены покинуть город, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Некоторые из них сейчас смогли вернуться в свои дома — как и владелец бутик-отеля в Алеппо по имени Абдул.

В беседе с корреспондентом телеканала он рассказал, что здание его отеля почти не пострадало во время войны, в отличие от множества построек по соседству, и всё же он был шокирован тем, что увидел по возвращении домой. «Это была катастрофа: всё было уничтожено. Но с каждой неделей становится лучше. И каждую неделю становится чище», — рассказывает Абдул. Как и многие в городе, он сам взялся за дело и постепенное восстановление пострадавших зданий. «Люди в Сирии и в Алеппо очень активные. И многие, как я, сами отремонтировали свои дома, — поделился с журналистами Абдул. — Многие люди сделали то же самое с магазинами».

Сириец Мохаммед стал одним из немногих в своём районе, кто открыл магазин после окончания военных действий. Большинство домов по соседству стоят пустые, однако он ожидает появления клиентов. Сейчас он продаёт что-то двум-трём покупателям в неделю и благодарит бога за это. Пока что для него важно просто дать людям знать, что его магазин открыт, в отличие от многих других. Он зарабатывает примерно доллар в день. На еду, воду, электричество и газ нужно в три раза больше.

Многие в Сирии уже столкнулись с проблемой коррупции. Тому, кто хочет чего-то достичь в стране, нужны деньги. Помощи на восстановление жилья люди почти не получают, у государства не хватает на это средств. Союзники Сирии Россия и Иран дистанцировались от помощи по восстановлению, Запад — тем более, руководствуясь при этом политическими причинами. Независимый депутат от Алеппо в сирийском парламенте Фарес Аль-Шехаби очень досадует на такое положение дел: «ЕС должен снять экономические санкции. Сирийский народ достаточно пострадал от этих несправедливых санкций. Напротив, банды, мятежники, джихадистские мятежники, которых поддерживал ЕС, даром получают украденную у нас нефть. Они получают деньги из стран Персидского залива, они могут получить оружие — но против них нет никаких санкций, только против нерелигиозного правительства и против сирийского народа».

В одной из фабрик за чертой города пахнет оливками и лавровым листом. Её владелец снова начал производить здесь мыло — то самое, которым Алеппо знаменит на весь мир, утверждает немецкий телеканал. Даже во время войны, когда хозяин фабрики не мог попасть на неё из-за боевых действий, он не останавливал производство полностью и понемногу варил мыло дома, чтобы оставаться на рынке. «Я экспортирую в Японию, Корею, Китай — а раньше ещё во Францию и Италию. С Кореей у меня торговые связи уже более 12 лет. Три или четыре года наш товар покупает также Китай», — рассказал владелец мыльной фабрики.

Электричества в этом районе ещё нет. Цены на топливо повышают итоговую стоимость товара, но производству это не помеха. «Что мешало нашему производству, так это контроль террористов над нашими областями», — заверил журналистов хозяин фабрики мыла.

С тех пор как город вернулся под контроль правительственных войск, прошло уже два года. Во время «кризиса», как люди в Сирии называют войну, многие жили на накопленные сбережения. Теперь они вкладывают всё, что осталось, в восстановление своего бизнеса. Хозяин отеля Абдул покупает матрацы, занавески, ковры — всё должно стать, как прежде. В сентябре 2018 года у него уже были постояльцы, и атмосфера была хорошей. Комнаты в порядке — только до сих пор нет электричества в квартале, посетовал Абдул. Правительство обещает, что энергоснабжение скоро будет восстановлено, и тогда он сможет снова по-настоящему открыть свой отель для гостей — в том числе летом, когда в Алеппо жарко и нужны кондиционеры. Абдул верит, что в 2019 году европейцы откроют свои посольства в Сирии и в город снова полетят самолёты с туристами. «Когда снова наладятся дипломатические отношения, всё будет в порядке. И я думаю, это случится уже скоро», — цитирует слова сирийца немецкий телеканал Das Erste.