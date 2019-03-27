Al Jazeera: Сирия потребовала от Совбеза срочно обсудить Голанские высоты

Сирия призвала Совет Безопасности ООН срочно провести встречу по вопросу о признании США Голанских высот частью Израиля, пишет Al Jazeera. Тем не менее, как отмечает канал, Франция, председательствующая в Совете, не стала сразу же включать это заседание в расписание, указав на то, что запрос сирийской стороны необходимо сначала рассмотреть.
Сирия призвала Совет Безопасности ООН провести срочное заседание по вопросу о признании Вашингтоном Голанских высот частью Израиля, пишет Al Jazeera.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, согласно которой Америка признала аннексию Израилем этого стратегического плато вопреки резолюциям ООН, которая считает Голаны оккупированной территорией. Израиль занял Голанские высоты во время арабо-израильской войны 1967 года и формально включил их в свой состав в 1981 году.
В своём письме сирийская миссия в ООН попросила Францию, председательствующую в Совете, организовать срочную встречу для «обсуждения ситуации на оккупированных Голанах, принадлежащих Сирии, а также рассмотрения недавнего вопиющего нарушения соответствующей резолюции Совета Безопасности одним из постоянных членов».
Тем не менее председательство не стало сразу же включать эту встречу в расписание, указав на то, что запрос сирийской стороны будет рассмотрен в Совете. Кроме того, Совбез собирается обсудить этот кризис в среду во время переговоров по продлению мандата миротворческого контингента ООН, развёрнутого между Израилем и Сирией на Голанских высотах.
Глава движения «Хезболла» Хассан Насралла призвал сопротивляться решению США. По его словам, сирийцы могут вернуть себе свою землю, только если будут «сопротивляться, сопротивляться и ещё раз сопротивляться».
По его словам, решение Трампа признать Голанские высоты, «нанесло сокрушительный удар по процессу мирного урегулирования в регионе, которое основывается на концепции земля в обмен на мир».
Ранее пять европейских стран Совбеза выступили против инициативы Трампа по признанию Голанов за Израилем, также выразив обеспокоенность по поводу того, что подобный шаг может привести к серьёзным последствиям на Ближнем Востоке. Кроме того, против решения США выступили также Россия, Китай, Индонезия и Южная Африка.
При этом и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон принял подобное решение, чтобы дать отпор президенту Сирии Башару Асаду и Ирану.
«Позволять таким режимам как Сирия и Иран контролировать Голанские высоты значит закрывать глаза на зверства Асада и зловредное и дестабилизирующее присутствие Ирана в регионе», — подчеркнул он.
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