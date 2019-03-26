Al Jazeera: для ООН статус Голанских высот остаётся неизменным

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает Al Jazeera. При этом в мире решение американского лидера вызвало неоднозначную реакцию. Как отмечается на сайте телеканала, в ООН израильский суверенитет над территориями не признают.

Президент США Дональд Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, сообщает Al Jazeera.

Соответствующий указ американский лидер подписал в понедельник в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяхув Вашингтоне.

«Сегодня агрессивные действия Ирана и террористических групп на юге Сирии, включая Хезболлу, продолжают превращать Голанские высоты на потенциальное место для нападений на Израиль — очень жестоких нападений», — заявил Трамп в присутствии главы израильского правительства, подчеркнув, что США должны были признать суверенитет Израиля над этим регионом ещё «много президентских сроков тому назад».

Как отмечает Al Jazeera, признание США суверенитета Израиля над «оккупированными им Голанскими высотами» позволит Нетаньяху укрепить свои позиции в преддверии выборов 9 апреля.

На сайте телеканала напоминается, что Израиль захватил большую часть Голанских высот, принадлежавших Сирии, во время Шестидневной войны 1967 года, а затем фактически аннексировал их в 1981 году. Однако международное сообщество не признало эти территории израильскими.

В Министерстве иностранных дел Сирии назвали решение США признать суверенитет Израиля над Голанами «вопиющим посягательством на суверенитет и территориальную целостность» страны.

«Это решение делает Соединенные Штаты главным врагом всех арабов», — отметили в ведомстве, назвав освобождение Голанских высот «всеми доступными средствами» своим «неотъемлемым правом».

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что его страна не поддерживает решение Трампа и пообещал, что в связи с этим шагом будут приняты меры против Соединенных Штатов, в том числе в Организации Объединенных Наций.

По словам официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, Антониу Гутерреш «ясно дал понять, что статус Голанских высот не изменился».

«Политика ООН в отношении Голан отражена в соответствующих резолюциях Совета Безопасности, и эта политика не изменилась», — заявил Дюжаррик.

Al Jazeera напоминает, что резолюция Совета Безопасности ООН, единогласно принятая в 1981 году, провозгласила, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеющим международной юридической силы».