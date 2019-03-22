Haaretz: заявление Трампа по Голанам — благословение для Нетаньяху и послание для России

Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте в Twitter заявил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые были захвачены у Сирии израильтянами в ходе Шестидневной войны 1967 года, пишет Haaretz. Это решение Белого дома, как считает издание, стало благословением для Нетаньяху и посланием для России.

Твит Трампа — это отражение новых правил игры на Ближнем Востоке, говорится в статье. С точки зрения американского лидера, старые договорённости, которыми руководствовались предыдущие президенты США, нужно выбросить в мусорную корзину.

Как подчёркивает издание, в эпоху Трампа важно излучать силу. Причём нынешний шаг Белого дома наиболее выгоден израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, ведь именно он оказался «в команде победителей».

По сравнению с прошлым решением Вашингтона о переносе посольства США в Иерусалим, которое в своё время также обрадовало Нетаньяху, международная реакция на нынешний шаг Трампа, как ожидается, будет довольно слабой.

Европа всё ещё относится с презрением к сирийскому лидеру Башару Асаду, считая его ответственным за массовые убийства сирийцев в ходе длящейся уже восемь лет гражданской войны. Переговоров между Израилем и Сирией по поводу Голанских высот в ближайшей перспективе не предвидится.

Для большинства израильтян гражданской войны в Сирии, а также захвата террористической группировкой «Исламское государство»* сирийских территорий, прилегающих к Голанам, было достаточно для того, чтобы решить, стоит ли Израилю возвращать высоты под контроль Дамаска. Даже тот факт, что сам Нетаньяху в своё время подумывал о том, чтобы покинуть Голанские высоты, теперь кажется нерелевантным.

Нынешний шаг Вашингтона важен главным образом в качестве заявления. В ближайшее время он не будет иметь никаких последствий в плане безопасности, уверено издание. Кроме того, инициатива Трампа, как ожидается, никак не повлияет на деятельность сил ООН в регионе, которые лишь недавно вернулись на свои позиции в Сирии после того, как режим Асада окончательно вернул себе эти территории.

По всей видимости, полагает издание, в основе нынешнего решения Вашингтона лежит политическая составляющая. Время, выбранное Трампом для своего заявления, — а именно преддверие парламентских выборов в Израиле, — даёт Нетаньяху возможность акцентировать внимание избирателей на его опыте и политических связях как на сферах, в которых он серьёзно обходит своих конкурентов. И во время предстоящего визита израильского премьера в США Трамп лишь укрепит позиции Нетаньяху, убеждено издание.

Последний в четверг вечером назвал «чудом Пурима» решение американского лидера признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Можно предположить, что израильский премьер также отметил, насколько удачно Трамп подобрал время для своего заявления, поскольку произошло это в разгар коррупционного скандала, в котором оказался замешан Нетаньяху.

Помимо самих сирийцев, инициативу Вашингтона с наибольшим неодобрением встретят русские и палестинцы, отмечает Haaretz. Решение Трампа, по мнению издания, выглядит как американский ответ на альянс России с Ираном в Сирии и как реакция на данное, но не выполненное Москвой обещание помочь убрать силы Тегерана и группировки «Хезболла» подальше от границы с Голанами.

Для палестинцев же это опасный прецедент, поскольку Вашингтон придаёт легитимности одностороннему шагу Израиля по аннексии территории, захваченной в то самое время, когда Тель-Авив в ходе Шестидневной войны оккупировал западное побережье реки Иордан, пишет Haaretz.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

