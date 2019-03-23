Das Erste: заявление Трампа о Голанских высотах не нашло поддержки в мире

Решение Трампа о признании Голанских высот территорией Израиля попало под массовый огонь критики, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Лидеры ближневосточных стран отреагировали на заявление американского президента с возмущением, негативный отклик прозвучал также со стороны России и ЕС. Отмечается, что такой шаг Трампа может расшатать обстановку в регионе: ещё в 1981 году Совбез ООН единогласно признал аннексию Голанских высот Израилем незаконной.

Решение Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией критикуют по всему миру, сообщает Das Erste. Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию, требующую от Израиля прекратить постройку поселений в аннексированном районе. Великобритания и прочие западные державы одобрили текст резолюции, Израиль отклонил его.

«Я долго размышлял над этим», — так сам Трамп объяснил своё решение. По словам президента США, все его предшественники задумывались над идеей признания Голанских высот за Израилем, а он лишь реализовал её.

Как отмечает издание, такой шаг Трампа означает значительные перемены для всего региона. Политики с Ближнего Востока реагируют с возмущением: генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал президента США пересмотреть своё решение и подумать о возможных последствиях. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил: «мы никогда не допустим того, чтобы оккупация Голанских высот была признана законной». По словам Эрдогана, «неуместное объявление» Трампа подтолкнуло регион к напряжённости и новым кризисам.

В Москве также негативно отнеслись к заявлению Трампа, пишет Das Erste: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «подобная идея ни в коей мере не способствует укреплению мира на Ближнем Востоке». С точки зрения России, Голанские высоты остаются частью Сирии. В Дамаске также подчеркнули, что Голанские высоты «всегда были и останутся частью Сирии».

Что касается позиции Германии, то она остаётся неизменной, сообщает издание: Берлин считает Голанские высоты оккупированной сирийской территорией. ЕС также отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами.

В случае, если США официально признают Голанские высоты территорией Израиля, они нарушат резолюцию Совбеза ООН от 1981 года, которую сами же одобряли: тогда израильская аннексия была единогласно признана нелегитимной. Впрочем, для Трампа, не придающего большого значения ООН и мультилатерализму, данный факт не является серьёзным препятствием, отмечает издание.

Das Erste напоминает, что Израиль захватил Голанские высоты в ходе шестидневной войны 1967 года с Сирией. В 1981 году Тель-Авив осуществил аннексию: сейчас на данной территории проживает 20 000 граждан Израиля.