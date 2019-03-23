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Das Erste: заявление Трампа о Голанских высотах не нашло поддержки в мире

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Решение Трампа о признании Голанских высот территорией Израиля попало под массовый огонь критики, говорится в статье на сайте телеканала Das Erste. Лидеры ближневосточных стран отреагировали на заявление американского президента с возмущением, негативный отклик прозвучал также со стороны России и ЕС. Отмечается, что такой шаг Трампа может расшатать обстановку в регионе: ещё в 1981 году Совбез ООН единогласно признал аннексию Голанских высот Израилем незаконной.
Das Erste: заявление Трампа о Голанских высотах не нашло поддержки в мире
Reuters

Решение Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией критикуют по всему миру, сообщает Das Erste. Совет ООН по правам человека утвердил резолюцию, требующую от Израиля прекратить постройку поселений в аннексированном районе. Великобритания и прочие западные державы одобрили текст резолюции, Израиль отклонил его.

«Я долго размышлял над этим», — так сам Трамп объяснил своё решение. По словам президента США, все его предшественники задумывались над идеей признания Голанских высот за Израилем, а он лишь реализовал её.
 
Как отмечает издание, такой шаг Трампа означает значительные перемены для всего региона. Политики с Ближнего Востока реагируют с возмущением: генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал президента США пересмотреть своё решение и подумать о возможных последствиях. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил: «мы никогда не допустим того, чтобы оккупация Голанских высот была признана законной». По словам Эрдогана, «неуместное объявление» Трампа подтолкнуло регион к напряжённости и новым кризисам.
 
В Москве также негативно отнеслись к заявлению Трампа, пишет Das Erste: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «подобная идея ни в коей мере не способствует укреплению мира на Ближнем Востоке». С точки зрения России, Голанские высоты остаются частью Сирии. В Дамаске также подчеркнули, что Голанские высоты «всегда были и останутся частью Сирии».
 
Что касается позиции Германии, то она остаётся неизменной, сообщает издание: Берлин считает Голанские высоты оккупированной сирийской территорией. ЕС также отказался признавать суверенитет Израиля над Голанами. 
 
В случае, если США официально признают Голанские высоты территорией Израиля, они нарушат резолюцию Совбеза ООН от 1981 года, которую сами же одобряли: тогда израильская аннексия была единогласно признана нелегитимной. Впрочем, для Трампа, не придающего большого значения ООН и мультилатерализму, данный факт не является серьёзным препятствием, отмечает издание.
 
Das Erste напоминает, что Израиль захватил Голанские высоты в ходе шестидневной войны 1967 года с Сирией. В 1981 году Тель-Авив осуществил аннексию: сейчас на данной территории проживает 20 000 граждан Израиля. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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