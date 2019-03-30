«Скорее политика, чем война» — французский эксперт раскрыл секрет успеха России в Сирии

Победа России в сирийской войне обусловлена не только военной тактикой Москвы, но и в первую очередь её дипломатическими успехами и способностью договариваться со всеми игроками, пишет французский эксперт Ролан Ломбарди на страницах Kapitalis. Однако для закрепления в статусе регионального лидера на Ближнем Востоке Москве не обойтись без финансовой помощи партнёров, уверен эксперт.

Французский географ Фабрис Баланш в недавнем интервью заметил, что война в Сирии «стала символом возвращения России на международную арену, а Путин, ведущий диалог со всеми сторонами, включая противников, находится в положении арбитра». Эксперт центра JFC Conseil Ролан Ломбарди на страницах Kapitalis анализирует причины такого успеха, выходящие за пределы военной тактики и технических аспектов действий Москвы на местности.

Как напоминает автор статьи, многие французские «специалисты» в сентябре 2015 года под влиянием «неискоренимой антипутинской идеологии» предрекали российской военной операции в Сирии судьбу афганской кампании, однако это оказалось заблуждением.

«Российские стратеги всегда учились на своих прошлых ошибках», — поясняет эксперт, напоминая, что Россия — одна из немногих стран, одержавших победу в «ассиметричной войне» (имеется в виду Чеченская кампания 2000-х годов).

Кроме того, «русские часто действуют через посредников», замечает обозреватель издания. Так, несмотря на то что операции в Сирии полностью контролировались российскими военными, начало военных действий на земле чаще всего предоставлялось войскам режима и иранским силам специального реагирования.

Ещё одна причина успеха — серьёзное обновление российских вооружённых сил по сравнению с периодом войны с Грузией в 2008 году. Как напоминает автор, согласно плану модернизации, бюджет которого составил 23 млрд рублей, к 2020 году Россия должна обновить 70% своего военного арсенала. По словам Ломбарди, первые результаты этой программы стали очевидны в ходе «крымской кампании», где «российская интервенция* была образцом профессионализма».

«Однако в конечном счёте своим успехом в Сирии Россия, разумеется, обязана более всеобъемлющей стратегии, объединяющей тактику и новаторские современные военные инструменты с эффективной дипломатией на международном, региональном и местном уровне», — отмечает автор статьи. Вероятно, военные успехи внесли в развитие ситуации даже меньший вклад, чем дипломатические успехи Кремля и «его переговорщиков, достойных преемников великого дипломата и востоковеда Евгения Примакова, чьё имя войдёт в историю».

Путин, как объясняет Ломбарди, всего лишь применил на практике принцип, сформулированный немецким военным теоретиком Клаузевицем: «война есть продолжение политики иными средствами». «Ведь русские на Ближнем Востоке проводят политику — свою собственную политику. И, в отличие от западной, эта политика, укоренённая в реальности и осуществляемая посредством эмпирических знаний о регионе, основана на прагматизме и собственных национальных — а не только коммерческих — интересах», — поясняет эксперт, напоминая, что идти на поклон к России пришлось даже бывшим геополитическим противникам Москвы в регионе (Турции, Катару и Саудовской Аравии).

Остаётся вопрос, каким будет продолжение этого успеха России в вопросе восстановления Сирии и экономического развития ближневосточного региона в целом, отмечает автор статьи. Несмотря на очевидную заинтересованность России, 15% населения которой мусульмане, в стабильности на Ближнем Востоке, Москва всё ещё не в состоянии обеспечить все финансовые потребности региона. Именно поэтому российские дипломаты (при помощи египтян) работают над возвращением в Сирию стран Персидского залива — не только в политических, но и в экономических целях. С теми же целями в регионе ждут прихода Китая.

«Только будущее покажет нам, удастся ли России, в конце концов, преуспеть там, где Запад до сих пор терпел полное поражение», — заключает Ломбарди.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).