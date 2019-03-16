L'Expression: конференция доноров Сирии показала, что в Европе не понимают сирийских реалий

Министр иностранных дел Сирии раскритиковал участников международной конференции по Сирии, которая прошла в Брюсселе, назвав их слова лицемерием и заявив, что после санкций в адрес Дамаска Европа лишилась какого-либо доверия к ней в этом вопросе. С этим согласен журналист L'Expression, который отмечает, что для помощи Сирии западные страны выставили «драконовские» условия.

В Брюсселе Европейский союз в третий раз организовал под эгидой ООН форум по Сирии, однако представителей Дамаска туда не пригласили. Больше того, как пишет журналист L'Expression, и заявления, сделанные там, следуют общей линии международной коалиции. Она по идее должна бороться против ИГ*, но по сути продолжает накладывать на Сирию тяжёлые экономические санкции и при этом «притворяется, что приходит на помощь населению, убитому восемью годами тотальной войны».



В итоге эта «конференция доноров Сирии» завершилась «теоретическим сбором» $7 млрд. Они должны пойти на помощь беженцам, большинство из которых находится на территории Турции, Ливана и Иордании. Вот только изначально эта программа предназначалась для восстановления Сирии, а теперь к ней добавили «драконовские» условия — то есть, чтобы в Сирии начался «настоящий» мирный процесс.



«Лицемерие в словах некоторых чиновников на встрече в Брюсселе вызывает иронию и возмущение», — заявил представитель Министерства иностранных дел Сирии. По его словам, санкции, которые ЕС давно наложил на Дамаск, «лишают Евросоюз какого-либо доверия, когда там говорят про помощь сирийцам и стремление облегчить их страдания».



Главное, за что критикуют организаторов конференции, — то, что они посчитали нормальным не пригласить туда сирийское правительство, которое остаётся наиболее задействованным игроком в регионе. Помимо этого Дамаск критикует ЕС за «систематическую и намеренную политизацию вопросов типа гуманитарной помощи, чтобы продолжать оказывать давление» на Сирию.



Так, глава европейской дипломатии Федерика Могерини в качестве вывода конференции отметила, что деньги, о которых там говорили, будут выделены лишь при условии, что в Женеве под эгидой ООН начнут обсуждать настоящее мирное урегулирование в Сирии. А министр иностранных дел Бельгии выразил надежду, что и сирийский режим будет за столом переговоров в Женеве, и что в ближайшие месяцы политическая ситуация в Сирии станет налаживаться. «Это позволит начать восстанавливать страну и работать по вопросу беженцев», — заявил он.



«Эти указы, которые без конца поступают уже много лет, показывают градус непонимания сирийских реалий и лишь делают всё более призрачными надежды беженцев в лагерях, а также стран, которые их принимают и кормят, рассчитывая на какие-то дивиденды. На данный момент, какими бы красивыми ни были обещания, они на самом деле действуют лишь на тех, кто их ждёт в нетерпении», — делает вывод журналист L'Expression.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.