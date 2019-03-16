RFI: «изоляция дала трещину» — правительство Асада возвращается на дипломатическую арену Ближнего Востока

Спустя 8 лет после начала войны в Сирии международная изоляция правительства страны начала давать трещину, пишет RFI. Как отмечает издание, дипломатические контакты президента Башара Асада с соседними государствами активно возобновляются, а страны арабского мира, сделавшие ставку на сирийскую оппозицию, признают поражение.

15 марта 2011 года в Сирии прошли первые демонстрации против власти президента Башара Асада, напоминает RFI. Спустя 8 лет всплеск «арабской весны» в стране превратился в полномасштабную вону со множеством участников, результатом корой стали по меньшей мере 370 тыс. жертв и миллионы беженцев. Однако хотя сегодня правительство всё ещё не восстановило полной контроль над территорией страны, соседние государства начинают смотреть на режим Башара Асада всё менее настороженно.

Дипломатическая изоляция Сирии в последние месяцы дала трещину, констатирует RFI. Первым в конце 2018 года в Дамаск с официальным визитом отправился президент Судана Омар аль-Башир. Вслед за этим о возобновлении работы посольств в сирийской столице объявили Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн, глава Службы национальной безопасности Сирии посетил Египет, а всего несколько дней назад председатель парламента республики присутствовал на встрече арабских государств в Иордании.

Как отмечает издание, арабские государства, поддержавшие сирийскую оппозицию в начале конфликта, сегодня признают поражение: «режим Башара Асада выстоял, благодаря поддержке российских и иранских союзников». Отныне в регионе всё более ощутимы попытки возобновления отношений с сирийским президентом — во имя борьбы с терроризмом, единства в арабском мире или ради сдерживания амбиций Ирана. Проверкой этой тенденции станет предстоящий саммит Лиги арабских государств в Тунисе. Спустя 8 лет после исключения Сирии из этой организации Тунис, Ирак и Ливан призывают возобновить её членство.

Как напоминает RFI, в разгар войны в Сирии в 2014 году правительство страны потеряло контроль над 80% территории страны и половиной населения. Исламское государство* контролировало в тот период территорию площадью 180 тыс. км2.

Однако начиная с 2015 года ситуация начала меняться — в первую очередь, благодаря прямому участию в боях российской армии. «Сегодня расклад сил радикальным образом поменялся в пользу сирийского правительства», — отмечает издание. Под контролем властей находится 70% территории, на которой проживает ¾ населения страны, а последние оставшиеся боевики Исламского государства находятся в окружении на территории площадью всего несколько сотен квадратных метров к востоку от Ефрата.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.