Фотографии Медведева из Алжира разочаровали Le Matin d’Algérie — одни клише Российский премьер-министр Дмитрий Медведев вызвал интерес у алжирских журналистов, когда прямо перед телекамерами стал сам делать фотографии Алжира. Однако, когда он выложил их в свой Instagram, оказалось, что все они сводятся к нескольким клише: от президентской охраны экзотического вида до худых алжирских кошек, отмечает Le Matin d’Algérie. 15 октября 2017 Le Matin d’Algérie

L'Expression: Чтобы следить за новостями о терактах во Франции, лучше включать RT Французские телеканалы по указанию Высшего совета по мультимедиа слишком тщательно редактируют кадры с места терактов, а если в эфир попадают драматические видео — это сразу вызывает бурную реакцию у разгневанных пользователей социальных сетей, пишет L'Expression. Поэтому чтобы следить за новостями о происшествиях во Франции, сегодня лучше включать Russia Today или BBC, заключает автор. 25 июля 2016 L'Expression

Impact24: Наделав шума в Сирии, Россия переключится на Алжир США, Франция и их союзники в течение долгих месяцев «вероломно» устраивали в Сирии кровавую бойню, пока Россия не прекратила этот «ужасный спектакль», пишет обозреватель impact24.info Омар Бенбехти. Возможно, теперь Запад захочет поставить своего человека у власти и в Алжире, однако Россия, которая уже пристально следит за регионом, вряд ли настроена оставаться в стороне. 25 мая 2016 Impact24.info

Лавров: Создать «оазисы безопасности» сегодня ни у кого не получится В современном взаимозависимом мире невозможно отгородиться от соседних беспокойных регионов и создать на своей территории «оазис безопасности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью L'Expression. По его словам, бороться с терроризмом нужно совместными усилиями, опираясь на нормы международного права и избегая «двойных стандартов». 28 февраля 2016 L'Expression

L’Expression: Резолюция по Сирии показала, что Москва была права Принятая Советом Безопасности ООН резолюция по Сирии показывает, что Путин не ошибся в своей политике, и в итоге заставил весь мир считаться с Россией в процессе перекраивания мироустройства. Турция и Саудовская Аравия, наоборот, заинтересованы в том, чтобы на Ближнем Востоке продолжалась война, которая ослабляет враждебных им шиитов, пишет L’Expression. 20 декабря 2015 L'Expression

L’Expression: Непреклонность Путина восхищает Россию, раздражает Запад Путиным восторгаются в России и недолюбливают на Западе, пишет l’Expression. Столь противоречивые чувства российский президент вызывает из-за своего твердого намерения возродить Россию, в том числе и как глобальную державу, и решительного нежелания слепо следовать «демократическим догмам», которые Запад считает священными и которые не подходят России. 16 декабря 2015 L'Expression

El Watan: Для алжирского студента диплом из России - великая честь В российских вузах учиться престижно, а благодаря грантам и стипендиям, еще и выгодно. Так считают студенты из Алжира. При этом многие, как пишет El Watan, едут на учебу за свой счет. Особенно высоко ценятся у алжирцев медицинские дипломы - дает о себе знать знаменитая научная школа. 25 июня 2015 El Watan

Le Maghreb: Украинский период крымчане записали в плохие воспоминания Жители Крыма в подавляющем большинстве не жалеют о том, что полуостров присоединился к России, пишет Le Maghreb. Благодаря значительным российским инвестициям, экономика региона может развиваться. А празднества по случаю годовщины присоединения показали, народ может жить в стране, которую считает своей. 22 марта 2015 Le Maghreb

Американский эксперт: Россия остается проблемой США «номер один» Специалист по внешней политике США Майк Уитни уверен, что Россия продолжает оставаться проблемой США «номер один», пишет алжирская газета Le Temps d'Algérie. Москва всячески мешает реализации планов Вашингтона, особенно в том, что касается Евразии, Ближнего Востока и Украины, считает эксперт. 13 января 2015 Le Temps d'Algérie

L’Expression: Запад идет на конфликт с Россией, не думая о последствиях Участившиеся нападки США и НАТО на Москву и стягивание западных войск поближе к российским границам свидетельствуют о готовности первых к открытому столкновению, пишет L’Expression. Но, учитывая, что последствия потенциальной войны между ядерными силами затронут всю планету, о целях , которые преследует Вашингтон своими действиями, остается лишь только догадываться. 1 декабря 2014 L'Expression