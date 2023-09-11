algeriepatriotique: Франция сама себе вырыла могилу в Африке

Безудержное желание Франции обогатиться за счёт своих бывших колоний и их природных богатств привело к госпереворотам в странах Сахеля и ухудшению дипломатических отношений, пишет обозреватель интернет-издания algeriepatriotique.com («Патриотичный Алжир») Азиз Гедиа. По его словам, западная риторика о помощи в развитии бедных стран начинает выдыхаться, потому что африканские страны так и не увидели никакого результата, и теперь хотят сами решать, с кем заключать взаимовыгодные партнёрские соглашения.