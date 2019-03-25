Independent: вывод американских войск из Сирии даёт России шанс доказать, что она может победить ИГ

Война в Сирии ещё не завершена, несмотря на многочисленные заголовки о скором падении Идлиба, последнего оплота боевиков ИГ в стране, пишет корреспондент The Independent на Ближнем Востоке Роберт Фиск. При этом журналист полагает, что окончательный вывод американских войск из Сирии и внутренние разборки исламистских групп дают Москве шанс показать, что там знают, как победить ИГ.

Заголовки мировых СМИ пестрят сообщениями о победе над ИГ* или о скором падении последнего оплота террористов в сирийской провинции Идлиб, тем не менее правды в них нет, пишет корреспондент The Independent на Ближнем Востоке Роберт Фиск в своей статье.

Как отмечает британский журналист, причин для подобного утверждения сразу несколько. Во-первых, бои за пределами разрушенного сирийского города Багуз всё ещё продолжаются.

Во-вторых, множество боевиков ИГ в Идлибе до сих пор не сложили оружие и готовы сражаться. Кроме того, на территории Сирии остаются российские военные аванпосты, а также турецкие вооружённые силы. А прекращение огня, которое продолжалось пять месяцев, за последние несколько недель стало гораздо менее надёжным.

Так, в течение трёх лет Идлиб был местом, где собирались все «враги Сирии или, по крайней мере, противники, которые не сдались и бежали из больших городов под сирийскими и российскими бомбардировками», отмечает Фиск.

В сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп и ООН предупреждали о надвигающейся «последней битве» за Идлиб, опасаясь использования силами президента Сирии Башара Асада и Россией химического оружия.

Однако, по словам Фиска, во время своего «длительного путешествия» по линиям фронта в Идлибе он не увидел ни военных конвоев, ни бронетранспортёров, лишь несколько сирийских вертолётов. Кроме того, он не стал свидетелем крупных военных столкновений или обстрелов. Это позволило журналисту прийти к выводу о том, что благодаря перемирию при участии России и Турции та самая обещанная «последняя битва» состоится не скоро.

Вместе с тем автор статьи полагает, что на фоне событий в Багузе пришло самое время для США победно вывести свои войска из Сирии, в надежде, что мир забудет об Идлибе.

Однако несмотря на то, что мир, включая сирийское правительство, верит, что война в Сирии окончена, это не так. Фиск полагает, что Идлиб остаётся «землёй десятков тысяч беженцев, а также легионов боевиков, местом нищеты, разрушенных железных дорог и взорванных автомагистралей», где исламистские группы поглощены разборками между собой.

Всё это даёт России шанс показать, что там знают, как победить ИГ. Москва поддерживает связь с «каждой группой, вовлечённой в сирийскую войну». После ухода боевиков ИГ города Сирии остались под защитой России, что, как полагает автор, «можно повторить». Российский лидер Владимир Путин разрешил женщинам и детям вернуться домой. И всё ещё есть шанс, что террористы «смогут уйти невредимыми, однако время показывает, что им, возможно, ещё придётся сражаться за Идлиб в реальной последней битве».

Однако даже тогда, пишет Роберт Фиск в своей статье для The Independent, заголовки о победе над ИГ стоит попридержать.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

