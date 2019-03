WSJ: США уходят из Сирии, но только одной ногой

США теперь собираются оставить в Сирии до тысячи военнослужащих, по сведениям The Wall Street Journal. Как отмечают журналисты издания, связано это с тем, что Вашингтону никак не удаётся договориться с Турцией об условиях создания зоны безопасности на границе Турции и Сирии и обеспечить безопасность для курдов.

США собираются сохранить на территории Сирии контингент из порядка тысячи военных, пишет The Wall Street Journal, и это гораздо больше, чем предполагалось изначально.



В планах Трампа было создать по выходе из Сирии некую зону безопасности на северо-востоке страны, однако переговоры с Турцией, европейскими союзниками и курдскими подразделениями не дали ожидаемых результатов. Между тем, по идее Трампа, вывод американских войск из Сирии должен начаться, как только будет взят последний оплот ИГ*.



Именно решение Трампа о полном выводе американских военных из Сирии, которых сейчас там около 2 тыс. человек, привело к отставке главы Пентагона Джима Мэттиса. При этом его советники призывали принять меры, чтобы гарантировать, что Турция не нападёт на курдов, как только США уйдут. Турция отказалась дать такие гарантии, и Трамп изменил своё решение, заявив, что оставит в Сирии часть контингента. Сначала называли цифру в 200 человек, затем в 400. Сейчас же говорят, что это число пока находится в разработке.



Насчёт данных The Wall Street Journal о тысяче военнослужащих, глава Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд назвал эту цифру «фактически неточной», отметив, что Вашингтон по-прежнему собирается вывести войска из Сирии.



Больше всего США беспокоят силы «Исламского государства», которые после ухода американцев могут перегруппироваться. Поэтому для контртеррористических целей Вашингтон и хочет оставить в Сирии небольшой контингент, пишут авторы статьи.



Политологи и политики придерживаются разных позиций по этому вопросу. Так, американский дипломат Джеймс Джеффри отмечает, что американское присутствие в регионе будет лишь колебаться, ведь это залог стабильности и коллективной безопасности. Однако другой источник издания в администрации заверил, что число военных всё же пойдёт на спад, но итоговые цифры пока неизвестны.



При этом США рассчитывают, что в Сирии останутся европейские силы, которые продолжат поддерживать курдов и вести борьбу против ИГ. Особенно актуально это сейчас, когда США не могут договориться с Турцией о том, кто будет отвечать за возможную зону безопасности на северо-востоке Сирии, пишет The Wall Street Journal.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.